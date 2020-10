Von Moria nach Rödgen: Helferin berichtet über ihre Arbeit

Rödgen. Amira Erhardt auf Struthütten hat sich dafür entschieden im Flüchtlingscamp Moria zu helfen. Sie berichtet in Rödgen über ihre Arbeit vor Ort.

Seit etwa sieben Monaten arbeitet Amira Ehrhardt aus Stuthütten als freiwillige Helferin im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Vor wenigen Wochen geriet das Camp international in die Schlagzeilen, als es durch einen Brand komplett zerstört wurde.

Amira Ehrhardt besuchte damals ihre Eltern in ihrer Heimat Struthütten. Anfang September ging es für die 27-Jährige wieder zurück in das Camp Moria. „Die ersten zwei Wochen waren schwer für mich. Aber wie viele andere Freiwillige entschied auch ich mich deutlich länger zu bleiben, da wegen Corona kaum neue Freiwillige auf die Insel nachkamen“, sagte sie nun auf einer Veranstaltung im Gemeindezentrum Rödgen. Eingeladen hatten der Bezirksverbandes der Siegerländer Frauenhilfen und die Ev.– Ref. Kirchengemeinde Rödgen-Wilnsdorf.

Das Leben im Camp Moria

Auf Lesbos arbeitet Amira Erhardt für die Hilfsorganisation „Euro Relief“. Über die Zustände in dem Flüchtlingslager Moria sagt sie: „Die Menschen verbringen die meiste Zeit einfach mit Warten.“ Stundenlang ständen sie Schlange: zum Essen holen, zum Waschen, Toilettengang, beim Arzt. Wegen der Überfüllung des Camps gebe es überall lange Wartezeiten, berichtet die 27-Jährige.

Doch Amira Erhardt erzählte bei ihrem Besuch in Rödgen auch von bewegenden Geschichten einzelner Frauen: Viele, die eine Erlaubnis oder den entsprechenden Status zur Weiterreise erhalten, versuchten nach Athen zu reisen, sagt sie. Doch auch dort stehen die Menschen vor Problemen. Häufig müssten sie sich selbst eine Wohnung und Arbeit suchen. Beides sei knapp in Griechenland und der Zugang für Geflüchtete noch schwerer als für Einheimische. Diese Situation würde einige Frauen in die Prostitution zwingen, um selbst Geld zu verdienen, berichtet Amira Erhardt.

Die Fluchtursachen

Und wie hält die 27-Jährige selbst die Arbeitsbelastung aus? Der Austausch in ihrem Team von „Euro Relief“ helfe. Die Organisation versucht unter anderem, besonders Schutzbedürftigen Menschen im Camp zu helfen. Darunter allein reisenden Frauen, Müttern und Kindern. Die meisten seien traumatisiert von der Flucht oder den Erfahrungen in ihren Heimatländern. Die Menschen im Camp lebten auf engstem Raum in Zelte, Hütten oder Baracken. Das Lager war ursprünglich für 3000 Menschen vorgesehen, im Frühjahr dieses Jahrs waren es zwischenzeitlich mehr als 20.000.

„Es sind Fluchtursachen wie Krieg, Terrorismus, Gewalt, Menschenrechtsverletzung, Armut, Hunger, Klima und Umwelt“, die die Menschen zwingen, ihre Heimatländer zu verlassen, sagte Amira Erhardt. Ein großer Teil der Geflüchteten komme aus Afghanistan, Syrien, Somalia und dem Kongo, wo seit Jahren Krieg und Menschenrechtsverletzungen herrschen. Weltweit sind fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Rund 50 Prozent von ihnen sind Frauen und Mädchen, die meisten sind von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen. Sie seien zum Teil schon zu Hause, häufig auf der Flucht oder auch in Flüchtlingscamps vergewaltigt worden, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksverbandes der Siegerländer Frauenhilfen.

Wie kann man helfen?

Und wie können Menschen aus Rödgen und dem Siegerland helfen? Diese Frage bewegte die Anwesenden sehr. Amira Ehrhardt betonte, dass man nicht erst zum Helfen nach Lesbos reisen müssten. Ihre Vorschläge: Aufmerksam auf die Situation der Geflüchteten machen, Menschen mit Liebe und Mitgefühl begegnen, sich dort engagieren, wo die geflüchteten Menschen ankommen, finanziell unterstützen und im Gebet begleiten.

Amira Ehrhardt sagte: „Es ist nicht unsere Aufgabe Angst zu haben, sondern Liebe zu geben. Ein Lächeln, ein offenes Ohr und den Menschen Würde geben, das geht überall, in Moria und im Siegerland.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kontakt: Bezirksverband der Siegerländer Frauenhilfen, Heike Henrichs-Neuser, 0160/94633146 oder henrichs-neuser@siegerlaender-frauenhilfe.de.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.