Viele wollen in Wilnsdorf bauen – wenige werden fündig

Wilnsdorf. Die Gemeinde Wilnsdorf versucht, Eigentümer von Baulücken zum Verkauf zu bewegen: Bei 5 von 250 hat sie Erfolg.

Bauen und Leben in der Gemeinde Wilnsdorf: Diesen Wunsch hegen viele Familien. „Aktuell haben wir mehr als 100 Anfragen nach Bauplätzen vermerkt“, berichtet Martin Klöckner, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Bauen im Wilnsdorfer Rathaus. Doch das große Interesse der Bauwilligen kann gegenwärtig nicht am Markt gedeckt werden.

Die Baugebiete

Dabei treibt die Gemeinde Wilnsdorf kontinuierlich die anspruchsvollen und langwierigen Planungsprozesse für neue Baugebiete voran, betont die Verwaltung in einer Pressemitteilung. „Wir haben in den vergangenen acht Jahren in erheblichem Umfang neue Bauplätze mit Schwerpunkten in Wilnsdorf, Obersdorf und Niederdielfen bereitgestellt“, erinnert Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler, „mehrere Neubaugebiete sind in Planung, etwa Hofacker II in Wilgersdorf, für das noch bis Ende Januar die Beteiligung der Öffentlichkeit läuft“.

Aktuell hat gibt es noch sieben Bauplätze im Baugebiet Hühnerholz in Obersdorf ,von denen noch eins in der Baulückenbörse angeboten wird, während die anderen in Privatbesitz sind. Im Baugebiet Sealegrow in Wilnsdorf sind noch 17 Bauplätze ungenutzt, sie befinden sich alle in Privatbesitz.

Neu erschlossen werden sollen die Baugebiete Auf dem Damm – Erweiterung in Flammersbach (28 Bauplätze) und Dutenbach in Rinsdorf (10 Bauplätze).

In der Planung für zukünftige Baugebiete sind Dörrstruth in Anzhausen (40 Bauplätze), Bösenbergstal in Oberdielfen (20 Bauplätze), Im Strüthchen II in Wilden (25 Bauplätze) und Auf’m Hofacker II in Wilden (45 Bauplätze).

Die Baulücken

Allerdings liegen gegenwärtig auch mehr als 250 bebaubare Grundstücke in der Gemeinde Wilnsdorf brach, dabei sind sie voll erschlossen und könnten sofort bebaut werden. „Diese Baulücken würden den aktuellen Bedarf auf einen Schlag decken“, rechnet Baufachbereichsleiter Klöckner und ergänzt: „wenn sie denn zum Verkauf stünden“. Doch das ist nur bei einem Bruchteil der Fall. Ganze acht Grundstücke listet die Wilnsdorfer Online-Baulückenbörse gegenwärtig auf, die die Gemeinde Wilnsdorf vor einigen Jahren eingerichtet hat, um potenzielle Käufer und Verkäufer zueinander zu bringen.

Auch bei der Siedlungsentwicklung sei nachhaltiges Handeln gefragt, stellen Christa Schuppler und Martin Klöckner, warum die Ausweisung neuer Baugebiete schwierig ist. Kommunen seien gehalten, bestehende Bereiche zu stärken und den Flächenverbrauch zu begrenzen. „Es macht grundsätzlich Sinn, zunächst innerörtliche Lücken zu schließen, die bereits Anschluss an Wasserleitung, Kanalisation und Straße haben, zumal diese Infrastruktureinrichtungen dauerhaft von der Gemeinde zu unterhalten sind.“

Deswegen habe die Verwaltung im November vergangenen Jahres erneut bei allen Grundstückseigentümern angefragt, ob sie ihr Bauland zur Vermarktung freigeben wollen und die Grundstücke in der kommunalen Baulückenbörse beworben werden können, berichtet Martin Klöckner. Bisher gab es fünf positive Rückmeldungen. „Für diese erstellen wir jetzt Exposés mit Informationen zu den Bauplätzen und nehmen sie in unsere Online-Baulückenbörse auf.“

