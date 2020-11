Fliegerbombe in Wilnsdorf: Blindgänger ist entschärft

Wilnsdorf. Die Fliegerbombe, die am Dienstagmorgen in Wilnsdorf entdeckt wurde, ist entschärft. Straßensperrungen und Sicherheitszone sind aufgehoben.

Von der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Dienstagmorgen, 12. November, in Wilnsdorf gefunden wurde, geht keine Gefahr mehr aus. Wie die Gemeinde Wilnsdorf mitteilt, hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Blindgänger, der auf einem Grundstück am Ortsausgang von Wilnsdorf Richtung Wilgersdorf entdeckt worden war und der vermutlich von der US Air Force stammt, entschärft. Die Straßensperrungen sind aufgehoben, die Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren.

Vor der Entschärfung mussten aus Sicherheitsgründen alle Anwohner in einem Umkreis von 300 bis 400 Metern zum Fundort das Gebiet verlassen, so die Gemeinde Wilnsdorf . Betroffene wurden persönlich von Mitarbeitern der Gemeinde kontaktiert. Es handelte sich um rund 380 Menschen in 120 Haushalten entlang der Wilnsdorfer Straßen Einsiedelstraße, Ringstraße, Bergstraße, In der Steinkaute und Krombachstraße.

Gemeinde Wilnsdorf: Straßen gesperrt, Sicherheitsradius eingerichtet

Gegen 16 Uhr wurden auch die Straßen gesperrt, inklusive der K25 auf der Strecke zwischen dem Abzweig B54 in Wilnsdorf und dem Abzweig zur CVJM-Bildungsstätte . Von da an durfte der Sicherheitsradius nicht mehr betreten oder befahren werden, bis die 5-Zentner- Weltkriegsbombe entschärft war.

Für Betroffene, die nicht bei Freunden oder Familie unterkommen konnten, wurde für den Zeitraum der Entschärfung eine Aufenthaltsmöglichkeit im Wilnsdorfer Martiniheim (Sankt-Martin-Straße 15) eingerichtet. Dort war auch für Verpflegung gesorgt.

Im Zuge von Luftbildauswertungen war die Fliegerbombe entdeckt werden, die ersten Informationen zufolge der Grundstückseigentümer, der dort ein Haus bauen möchte, in Auftrag gegeben hatte.

