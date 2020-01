Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterkünfte

Die Stadt Siegen hat ihre Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Kindergarten Waldesruh geschlossen. Sie hätte nach einem Wasserschaden renoviert werden müssen; Bedarf für die Plätze besteht aber nicht mehr.

Derzeit betreibt die Stadt noch vier Einrichtungen: Im Wiesental in Geisweid, in der Siegtalstraße in Niederschelden, Am Dreesch in der Hengsbach und im ehemaligen Kreiswehrersatzamt an der Tiergartenstraße. Im Stand-by-Betrieb vorgehalten wird das Notquartier in der Winchenbachturnhalle. Darüber hinaus sind noch etwa 60 Wohnungen angemietet.

Insgesamt hält die Stadt 600 Plätze vor (Januar 2019: 769), aktuell belegt sind 435 (Januar 2019: 514).