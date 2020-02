Siegener Studi tanzt „Vogue Fem“

„Vogue Fem“ klingt zunächst eher nach Parfüm oder Modezeitschrift, dahinter steckt aber etwas anderes: eine ganz besondere Tanzherausforderung.

Espoier Freitag ist 26 Jahre alt und studiert an der Uni Siegen Sozialwissenschaften. Er ist selbst bekennender Vogue-Fem-Teilnehmer und erläutert die Eigenheiten dieses Tanzsstils. Der Vogue Fem ist eine Unterkategorie der Tanzveranstaltungen. „Der Stil begründet sich durch die amerikanischen Ballrooms“, erzählt Freitag. Mit „Ballrooms“ ist eine Subkultur der LGBTQ-Community (englische Abkürzung für: lesbisch, schwul, bi-, transsexuell und queer) gemeint, die sich in den zwanziger Jahren in den USA gebildet hat. Zunächst wurde dieser Stil in den Dragshows der dreißiger Jahre aufgeführt, hat sich aber weiterentwickelt: „Es ist inzwischen offener geworden für mehrere Gruppen, die sonst marginalisiert und diskriminiert wurden“, so Espoier. Früher ging es um die gewaltlose Äußerung gegenüber diskriminierender Meinungen, die nicht durch Kampf, sondern durch Tanz vereitelt werden sollten.

Selbstausdruck statt starrer Regeln

Es gibt bei den „Ballrooms“ keine festgesetzten Disziplinen, sondern flexiblere Umsetzungen der jeweils favorisierten Bedürfnisse. Dabei bilden sich unterschiedliche Kategorien. Beim Vogue Fem können sich die Teilnehmer beispielsweise in „realness“ beweisen und zeigen, wie sie die Aufgaben umsetzen können. Eine Jury, die dreizehn Menschen nicht überschreiten darf, entscheidet über Gewinn oder Niederlage. Die einzelnen Austragungen sind dabei von großer Relevanz. Es ist wichtig, ein eigenes Outfit zu kreieren und seine eigenen Ideen zu verwirklichen, um die Anwesenden und die Jury zu überzeugen. Vorgefertigte Geschlechterrollen gibt es nicht bei diesen Veranstaltungen. „Jeder darf sich nach seiner eigenen Art ausleben“, betont Espoier.

Wer sich für das Thema „Ballroom-Szene“ interessiert, kann am Samstag um 18 Uhr im andersROOM in Siegen beim „Ballroom Lecture Evening“ vorbeischauen.