Beim Schritt hinaus aus einem der beiden kleineren Hörsäle im Karstadtgebäude eröffnet sich der komplette Blick auf Schlosshof und Unteres Schloss. „Ich bin ein bisschen verliebt“, sagt Ulf Richter, Kanzler der Uni Siegen, am Freitag beim Rundgang durch das fertiggestellte Hörsaalzentrum, das am Montag den Betrieb aufnehmen wird. Und nicht nur der Panoramablick gibt Anlass, dass das Herz schneller schlägt.

Zwei kleine Hörsäle mit rund 200 Plätzen, ein großer mit 600, sieben Seminarräume und ein Konferenzzimmer stehen nun nach zwei Jahren Bauzeit zusätzlich am Campus Unteres Schloss zur Verfügung. Bis zu 1350 Studierende können hier gleichzeitig Veranstaltungen besuchen. Beziehungsweise: Sie könnten, wenn Pandemie-bedingte Abstands- und Hygieneregeln nicht gerade maximal 175 zulassen würden.

Uni Siegen: Hörsaalzentrum im Kaufhausgebäude ist ein besonderes Projekt

„Mir ist kein vergleichbares Projekt bekannt“, betont Ulf Richter – und er habe sich viele Universitäten in Europa angesehen. Dass eine komplette Etage eines Kaufhauses zu einem universitären Standort werde, sei für sich schon ungewöhnlich und habe – wie eigentlich immer bei Bauvorhaben im Bestand – sehr viel und anspruchsvolle Planung erfordert. Immerhin, betont der Kanzler, „ist das Gebäude ursprünglich zu einem ganz anderen Zweck errichtet worden“. Dass diese Planung im laufenden Kaufhausbetrieb umgesetzt worden sei, mit Pausen lediglich während des Weihnachtsgeschäfts, sei „herausragend“. Ein großer Dank gelte den Karstadtmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, die über Monate Staub und Lärm in Kauf nehmen mussten: „Das haben die mit ziemlicher Contenance und Langmut ertragen.“

Siegen- Hörsäle im Karstadtgebäude ab Montag in Betrieb Siegen- Hörsäle im Karstadtgebäude ab Montag in Betrieb Das Hörsaalzentrum im Karstadtgebäude ist fertig. Mit drei Hörsälen, sieben Seminarräumen und einem Konferenzzimmer, alle mit modernster Technik ausgestattet, eröffnen sich der Uni Siegen ganz neue Veranstaltungsmöglichkeiten am Campus Mitte. Kanzler Ulf Richter und Projektleiterin Sandra Hülpüsch führen durch das Gebäude. Foto: Florian Adam / WP

Das Hörsaalzentrum ist über die Kaufhausrückseite zu erreichen, vom Schlossplatz aus. Der Fassade wurde ein schmaler Anbau vorgelagert, der Entwurf dafür sei mehrere Mal überarbeitet worden, erklärt Ulf Richter, um trotz seiner modernen Gestaltung die optische Verträglichkeit mit dem historischen Look des Unteren Schlosses zu gewährleisten. Innen ist ebenfalls alles modern und folgt, überwiegend in Weiß, Grau und Schwarz gehalten, einer sehr geradlinigen Gestaltungsidee. „Klassisch zeitlos, das war unser Ansatz“, sagt Architektin Sandra Hülpüsch, seitens der Uni Projektleiterin.

Siegen: Hörsaalzentrum mit zeitlosem Design – und einer Hommage an die Tradition

Schnörkel, Chichi oder Zeitgeist-Attitüden gibt es nicht. Das Design ist reduziert, aber nicht ohne individuelle Note. Die beiden nebeneinanderliegenden, von Fluren und Foyer umrahmten kleineren Hörsäle sind außen herum komplett mit dunklem, warmgewalzten Stahl aus der Region verkleidet – eine Reminiszenz und Hommage an die Tradition des Siegerlands. Düster wirkt trotzdem nichts. Auf den Gängen und im Foyer liegt das an den leistungsstarken und perfekt ins Design integrierten Lichtleisten, die nahezu Tageslichtanmutung erwecken, ohne zu blenden. Und in manchen Seminarräumen sorgen die durchgehenden Fensterfronten für Helligkeit, durch die gleichzeitig ein idealer Blick in die Fußgängerzone oder auf das Museum für Gegenwartskunst frei ist.

Alle Räume sind mit modernster Technik ausgestattet. Scanner oberhalb der Whiteboards übertragen das, was die Lehrenden aufschreiben, auf riesige Bildschirme darüber, so dass selbst aus der letzten Reihe jedes Wort lesbar ist. Die Scanner an den Dozentenpulten können ebenfalls Inhalte auf die Bildschirme projizieren, und das mit bis zu zwölffacher Vergrößerung. Festinstallierte Kameras ermöglichen es, die Veranstaltungen live zu streamen oder für spätere Nutzung aufzuzeichnen.

Die Kosten für das Projekt liegen bei etwa 20 Millionen Euro. Das Gebäude ist komplett barrierefrei. Auch wenn zunächst nur relativ wenige Studierende in den Genuss kommen werden, hier Veranstaltungen zu besuchen, sei langfristig der hohe Nutzwert gesichert, sagt der Kanzler: Denn das Hörsaalzentrum sei gezielt auf Nachhaltigkeit und Flexibilität ausgelegt worden.

