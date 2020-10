Uni Siegen: Augmented Reality in der Aus- und Weiterbidung

Siegen. Die Einsatzmöglichkeiten von Augmented Realitiy in der beruflichen Bildung will ein Team der Uni Siegen erforschen. Was geht, wo liegen Grenzen?

Mit dem effektiven Einsatz von Augmented Reality in der beruflichen Bildung befassen sich Wissenschaftler der Uni Siegen und der TU Dortmund im Forschungsprojekt „LAARA“. Fachleuchte aus den Bereichen Didaktik und Berufspädagogik sowie Informatik und Maschinenbau gehen gemeinsam der Frage nach, wie die Digitalisierung in Industrie und Handwerk sowie in der beruflichen Aus- und Weiterbildung gestaltet werden sollte – und wie die Beteiligten in diesen Bereichen von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren können. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 1 Million Euro gefördert.

Das Team untersucht „die Möglichkeiten und Grenzen von Augmented Reality (AR) in Arbeits- und Lernprozessen“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. „Die Technologie ist im Grunde marktreif. Wenn es aber um die Integration in die komplexen sozio-cyber-physischen Systeme der Praxis geht, fehlen häufig Konzepte“, sagt Dr. Steffen Jaschke. Er ist Koordinator des Projektes und Leiter der Didaktik der Informatik an der Universität Siegen.

Team der Universität Siegen erforscht das didaktische Potenzial von Augmented Reality

Im Labor des ebenfalls beteiligten Lehrstuhls für Umformtechnik seien bereits im Projekt „Cyberrüsten 4.0“ wichtige Erfahrungen mit der AR-Technik gesammelt worden, heißt es weiter. Fachkräfte bekommen dort über eine AR-Brille die Arbeitsschritte für das Rüsten einer Biegemaschine als 3D-Hologramm angezeigt. Dadurch könnten die Effizienz gesteigert „und bei systematischer Anwendung das Erfahrungswissen nachhaltig im Betrieb gesichert werden“. Nun wollen die Forscherinnen und Forscher untersuchen, wie AR-Systeme für Lehrkonzepte der beruflichen Bildung gestaltet werden können.

„Wir wissen noch nicht, wie groß das didaktische Potential von AR-Technik im Lernprozess überhaupt ist. Daher sind zunächst förderliche und hemmende Kriterien und Parameter zu erforschen“, erklärt Prof. Dr. Tamara Riehle, die das Projekt mitinitiierte und wissenschaftlich begleitet. „Wie werden die Geräte überhaupt genutzt und inwieweit unterstützen sie effektiv einen Lernprozess? Was bedeuten die neuen Systeme für die berufliche Bildung, die didaktischen Ansätze und Lehrkonzepte? Und welche Auswirkungen hat dies auf die Qualifikation oder Professionalisierung von Lehrpersonal?“

Augmented Reality: Siegener Wissenschaftler befragen Auszubildende und Fachkräfte

Diesen Fragen wird zu Beginn des Projekts nachgegangen. Dazu werden sowohl Auszubildende als auch Fachkräfte im Arbeitsprozess beobachtet und befragt. „Die Erkenntnisse sind Grundlage für die theoretisch fundierte Entwicklung neuer Lehrkonzepte“, schreibt die Uni Siegen. Die Lehrkonzepte werden in einem weiteren Schritt bei den Kooperationspartnern erprobt und evaluiert, zu denen berufliche Schulen in der Region oder die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) zählen.

Gefördert vom Bildungsministerium Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „LAARA“ (Lernen, informieren und kompetent agieren mit Augmented Reality im Arbeitsprozess) der Universität Siegen und der TU Dortmund läuft insgesamt drei Jahre. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 1 Million Euro gefördert. Davon gehen rund 660.000 Euro nach Siegen. Dort sind Fachleute der Didaktik der Informatik, der Didaktik der Technik am Berufskolleg und des Lehrstuhls für Umformtechnik beteiligt.

Für die Studien vor Ort wird ein Modell der Biegemaschine mit dem 3D-Drucker hergestellt. „Damit können wir dann zu den Projektpartnern fahren und das Lernen, Informieren und Agieren in cyber-physischen Systemen unter anderem mit einer AR-Brille erproben“, sagt Dr.-Ing. Christopher Kuhnhen vom Lehrstuhl für Umformtechnik.

Siegener Forscherteam fragt auch nach Akzeptanz von Augmented Reality

Dabei seien der Biegeprozess und das Rüsten der Maschine nur eines von vielen denkbaren Einsatzgebieten. So würden auch Schulungen beispielsweise zur Bedienung und Wartung von CNC-Maschinen mittels AR realisierbar. „Wenn wir die Gestaltungskriterien erst einmal erarbeitet haben, sind die Einsatzmöglichkeiten sehr vielfältig“, erklärt Tamara Riehle. „Trotz des großen Potentials AR-unterstützter Lernprozesse darf eines nicht vergessen werden: Was wir entwickeln, muss sich dem wirtschaftlich und didaktisch Sinnvollen unterordnen sowie akzeptiert werden – wir müssen den Faktor Mensch betrachten“, betont Steffen Jaschke.

