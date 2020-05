Unfallflucht in Siegen: Fahrer täuscht mit falschem Namen

In der Siegener Nordstraße kommt es zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Der Verursacher flüchtet.

Siegen. Die Siegener Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht: Als sie den Fahrer stellt, gibt der zunächst falsche Personalien an.

Unfallflucht beging ein 21-Jähriger am Donnerstag, nachdem er gegen 18 Uhr in Siegen beim Abbiegen aus der Nordstraße in die Friedrichstraße den Wagen eines entgegenkommenden 20-Jährigen gestreift hatte.

Nach einem kurzen Stopp entfernte sich der Mercedesfahrer von der Unfallstelle. Er konnte wenig später durch eine Polizeistreife im Siegener Stadtbereich angetroffen werden.

Nach der Angabe von zunächst falschen Personalien stellte sich heraus, dass der Siegener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholvortest bei dem 21-Jährigen verlief zudem positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

