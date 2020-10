Der E-Bike-Fahrer in Siegen wird verletzt. (Symbolbild)

Verkehr Unfall in Siegen: E-Bike-Fahrer verletzt – Verursacher türmt

Siegen. In Siegen stürzt ein E-Bike-Fahrer. Der mutmaßliche Verursacher kümmert sich nicht um den Unfall. Die Polizei sucht den unbekannten Autofahrer.

Bei einem Unfall in der Steinstraße in Siegen ist am Dienstag, 20. Oktober, gegen 17 Uhr ein 20-jähriger E-Bike-Fahrer leicht verletzt worden.

Ein noch unbekannter Autofahrer hatte den jungen Mann mit seinem Fahrzeug überholt und dann stark gebremst. Der 20-Jährige musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen und stürzte, während der Autofahrer sich von der Unfallstelle entfernte.

Polizei Siegen bittet um Hinweise

Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Der E-Bike-Fahrer zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Die Polizei Siegen sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachten haben, sich direkt an die 0271/7099-0 zu wenden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.