Unfall auf der HTS in Siegen: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Auf der HTS in Siegen kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos und zwei Verletzten. (Symbolbild)

Siegen. Eine 27-Jährige verursacht am Montag einen Unfall auf der HTS in Siegen. Sie und ihr Beifahrer werden dabei verletzt, drei Autos beschädigt.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos auf der HTS werden am Montagnachmittag zwei Personen verletzt. Eine 27-Jährigen fährt kurz vor 17 Uhr mit ihrem Renault in Richtung Eiserfeld. In Höhe der Abfahrt der City Galerie staut sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen zurück, da relativ viele Fahrzeuge an der Abfahrt die HTS verlassen und gleichzeitig Fahrzeuge aus Richtung Freudenberger Straße auf die HTS auffahren wollen.

Die 27-Jährige wechselt vom rechten auf den linken Fahrstreifen, „vermutlich ohne wirklich auf den rückwärtigen Verkehr zu achten“, wie es im Polizeibericht heißt. Ein 64-jähriger Citroenfahrer, der zu diesem Zeitpunkt versetzt auf dem linken Fahrstreifen hinter dem Renault fährt, kann nicht mehr bremsen oder ausweichen und kollidiert mit dem Pkw der 27-Jährigen. Eine 24-Jährige mit ihrem Opel dahinter kann ebenfalls nicht mehr bremsen und fährt auf.

Siegen: Rund 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der HTS

Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Wegen der kaputten Autos und der Trümmerteile auf der Fahrbahn kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Beim Zusammenstoß werden die 27-Jährige und ihr 41-jähriger Beifahrer verletzt. Sie werden mit dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf circa 15.000 Euro.

