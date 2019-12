Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umstrittenes Kredenbach

Im zweiten Siegerland-Gesetz, das am 1. Januar 1969 in Kraft trat, wurden die Gemeinden des Amtes Keppel (Allenbach, Dahlbruch, Grund, Hadem, Helberhausen, Lützel, Müsen, Oberndorf, Oechelhausen, Ruckersfeld und Vormwald) mit der Stadt Hilchenbach zusammengeschlossen.

Bereits 1959 veröffentlichte das Institut für Raumordung in Bonn „Leitgedanken zur Raumordnung im Siegerland“. Nach dem Bad Godesberger Gutachten wäre auch Kredenbach (heute Kreuztal) ein Stadtteil von Hilchenbach geworden. Kredenbach, das wegen seiner großen Gewerbeflächen im heutigen Industriepark Ferndorftal für Hilchenbach interessant war, musste am Ende allerdings Neu-Lohe an den Hilchenbacher Stadtteil Dahlbruch abtreten.