Tier-Präparator: Neunkirchener Feldhase in Bronze

Zeppenfeld. Werner Koch aus Zeppenfeld ist preisgekrönter zoologischer Präparator. Jetzt entdeckt er die Bronze.

Seit Jahren ist Werner Koch ein bekannter Dermoplastiker und zoologischer Präparator. Nun hat der Zeppenfelder sein Arbeitsfeld erweitert: Neu in seinem Portfolio ist die künstlerische Gestaltung von Bronzeplastiken.

Seine neueste Arbeit ist eine Bronzeplastik des Feldhasen, mit dem er vor zwei Jahren eine Auszeichnung beim Europäischen Präparatorenwettbewerb in Salzburg gewann. Sie ist auf zehn Stück limitiert und mit einem Zertifikat vom Künstler und der Kunstgießerei versehen.

So entsteht die Plastik

Das Verfahren ist aufwändig und erfordert mehrere Arbeitsschritte:

Für den Bronzeguss formt der Künstler das Grundmodell seiner Plastik meist über einen vorher angefertigten Stützkörper. Dazu wird Modellierton auf den Stützkörper aufgebracht. Ton hat den Vorteil, dass er sich in feuchtem Zustand sehr gut modellieren lässt.

Die fertig ausmodellierte Skulptur wird mit mehreren Schichten Silikon versehen, so lange, bis die gewünschte Wandstärke erreicht ist. Anschließend wird die Skulptur mit einem Gipsmantel stabilisiert.

Form wird zerstört Die Geschichte der Bronzeverarbeitung ist schon sehr alt. Zinnbronze wurde bereits ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. hergestellt. Bronzeguss gilt als „Guss mit verlorener Form“, weil die Form zerstört werden muss, um an das gegossene Objekt zu gelangen.

Ist der Gips vollständig ausgehärtet, werden die Formteile vom Tonmodell abgenommen und zu einer Negativform zusammengefügt. Diese wird schließlich mit heißem Wachs ausgegossen.

Nach einigen Minuten des Erkaltens bildet sich eine dünne feste Wachsschicht. Das noch überschüssige heiße Wachs wird wieder ausgegossen: Ein hohles Wachsmodell, ein sogenanntes Wachspositiv entsteht. Es wird, wenn nötig, vom Künstler nochmals retuschiert und mit einem Keramikkern und Gusskanälen versehen.

Nun wird das Wachspositiv mehrmals in eine keramische Masse getaucht: Es entsteht die für den Guss notwendige Keramikform. Diese wird im Brennofen bei 950 Grad ausgebrannt und das Wachs ausgeschmolzen.

Erst jetzt kommt die Bronze ins Spiel: Sie wird in die entstandenen Hohlräume, gegossen, also dorthin, wo vor dem Ausbrennen das Wachs war. Dazu wird die Bronze im Schmelzofen auf maximal 1250 Grad Celsius erhitzt. Nach deren Erstarren wird die Keramikform zerschlagen. Nur so kann man an das gegossene Kunstwerk gelangen.

Zuletzt wird die entstandene Skulptur von Keramikresten gesäubert, gestrahlt und patiniert. Das Patinieren ist der letzte Schritt zur Umsetzung eines künstlerischen Werks.

Das hat Werner Koch jetzt vor

Werner Koch ist begeistert von dem Ergebnis, das er in der Kunstgießerei Christian Bieber anfertigen ließ. Sein nächstes großes Ziel ist die Teilnahme an der Europameisterschaft der Präparatoren in Budapest. Sie findet im kommenden Jahr im Rahmen der Welt-Expo Jagd und Natur statt. Etwa eine Million Besuche werden erwartet. „Die Meisterschaft ist zwar erst im kommenden September, ich werde aber schon jetzt mit neuen Ideen und Werken beginnen müssen, um die aufwändigen Arbeiten ohne Zeitdruck erledigen zu können“, erklärt Koch, der konkrete Pläne für verschiedene Präparate hat.

Teilnehmen wird er in den beiden Gruppen „Vögel“ und „Säugetiere“, jeweils in der höchsten Bewertungskategorie, der Masterklasse. „Hier muss der gesamte Aufbau einer Dermoplastik anhand von Fotos dokumentiert werden. Dies fließt mit in die Gesamtbewertung ein“, weiß Koch. Die Jury besteht aus einer hochrangigen Expertengruppe aus Europa und den USA.

Neben der Möglichkeit an Wettbewerben teilzunehmen, schätzt Koch auch den fachlichen Erfahrungsaustausch in fachspezifischen Gruppen. Über die sozialen Netzwerke hat er weltweit Kontakt zu befreundeten Künstlern und Künstlerinnen. „Bei Facebook kann man kann seine Arbeiten mit Fotos und Texten veröffentlichen, sich aber auch von anderen inspirieren lassen um neue Ideen in seine eigenen Arbeiten einzubringen“, so der gelernte Chemielaborant.

