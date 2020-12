Südwestfalen-Regionale 2025 vergibt Sterne nach Siegen

Freuen sich über den dritten Stern in der Regionale 2025: Frederik Dilling (Didaktik der Mathematik, Uni Siegen), Tatjana Visarius (Unterrichtsassistentin "DigiMath4Edu") und Prof. Dr. Ingo Witzke (Projektleiter und Geschäftsführender Direktor Mathematikdidaktik, Uni Siegen).

Siegen. 15 Schulen werden ab Februar besonders digitale Mathestunden erleben.

Der Regionale-Ausschuss bei der Südwestfalen-Agentur hat am Donnerstag das Projekt „DigiMath4Edu“ mit dem dritten Qualifizierungsstern versehen. Damit ist das erste Projekt aus Siegen für die Südwestfalen-Regionale 2025 ausführungsreif.

Die Siegener Uni entwickelt digitale Werkzeuge für den Matheunterricht. Mit Unterstützung von Unterrichtsassistenten werden ab Februar 15 Schulen den Einsatz von 3-D-Druckern, VR-Brillen und Smartboards weiterentwickeln.

Zweite Sterne: Einen zweiten Stern bekommt das „neue“ Siegerlandmuseum im Burgstraßen-Bunker, in dem Stadt- und Regionalgeschichte multimedial präsentiert werden. Der Architektenwettbewerb für den Bunker-Umbau ist in diesem Jahr gelaufen. Ebenfalls an der Uni Siegen entwickelt wurde „Regio Quest“, eine App, die wie ein Computerspiel Jugendliche und Ausbildungsplätze zusammenbringt.

Erster Stern : Neu ins Rennen geht der von Siegener Uni und Kunstakademie Düsseldorf entwickelte „Wanderspace“: Gemeint ist ein Veranstaltungsformat, das als Werkstatt, Ausstellungsraum oder digitale Medienstation über Land zieht. „Auf diese Weise sollen öffentliche und nicht kommerzielle Kulturgüter entstehen und neue Entwicklungsimpulse in Quartieren und Dörfern angestoßen werden.“

