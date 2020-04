Die Planfeststellung für die Kreuztaler Südumgehung wird nachgebessert. Das Oberverwaltungsgericht, das über eine Klage des Reit- und Fahrvereins Kindelsberg verhandelt, hat den Fachbeitrag zur Einhaltung der Europäischen Rahmenwasserrichtlinie vermisst. Der wird jetzt überarbeitet und offengelegt, daran schließt sich eine dreiwöchige Einspruchsfrist an.

Darum geht es: Ein Fachbeitrag fehlt

In dem im Februar 2018 offengelegten Planfeststellungsbeschluss, der Baurecht für die 3,1 Kilometer lange Querspange zwischen der HTS bei Buschhütten und der B 508 in Ferndorf schafft, ist der Fachbeitrag zwar beigefügt. Er war aber nicht Teil der offengelegten Planung und daher auch nicht Gegenstand des Erörterungstermins. „Das ökologische Potenzial und der chemische Zustand des Oberflächenwasserkörpers des Ferndorfbaches sowie der mengenmäßige und chemische Zustand des Grundwasserkörpers verschlechtern sich nicht“, heißt es am Schluss der 41 Seiten langen Untersuchung. Aus diesem Grund, so Karl-Josef Fischer, Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau, sei der Fachbeitrag gar nicht erst zu den Offenlegungsunterlagen genommen worden.

Jede Menge Papier: Im Rathaus Kreuztal lag der Planfeststellungsbeschluss für die B 508 n (Südumgehung) aus. Foto: Steffen Schwab / WP

„Wir waren 2017 die Ersten überhaupt, die die Richtlinie anwenden mussten“, erklärt Fischer. Was nicht heißt, dass das Gewässerthema in der Planfeststellung keine Rolle gespielt hätte. Untersucht wurden die Straßenentwässerung, die erforderlichen Brückenbauten, zu verlegende Durchlässe, Quellen, die Auswirkungen auf Mattenbach und Ferndorfbach sowie auf das Grundwasser. Dass mit Abrieb oder Öl verschmutztes Wasser von der Fahrbahn in den Bach gelangt, sei ohnehin nicht mehr möglich, stellt Karl-Josef Fischer klar: Gebaut werden für die Straßen inzwischen eigene Regenwasserbehandlungsanlagen: allein an der A 45 mehr als 80, die in Eisern ist gerade fertig geworden, eine unter der Allenbacher Talbrücke im Zuge der L 728 ist in Bau.

Das ist die Reaktion: Route-57-Verein ist sauer

Verärgert hat sich der Verein „Route 57“ geäußert, der die Kreuztaler Südumgehung als Teil einer Ortsumgehungskette im Zuge von B 508 und B 62 bis Schameder betracht. Was es heiße, wenn in Deutschland etwas „vordringlich bearbeitet“ werde, könne eindrucksvoll an der Südumgehung Kreuztal abgelesen werden, meint Vorsitzender Christian F. Kocherscheidt. „Völlig inakzeptabel“ seien die immer neuen Verzögerungen für das Straßenbauprojekt: „Das Drama um das Planfeststellungsverfahren für diese eine Maßnahme dauert schon viel zu lange.“ Die Südumgehung Kreuztal befinde sich seit 2003 in den Bundesverkehrswegeplänen in der höchsten Prioritätsstufe „Vordringlicher Bedarf“. Kocherscheidt: „Wie lange sich Projekte hinziehen, wenn sie im nachrangigen Bedarf sind, traut man sich da kaum zu fragen.“

Das waren bisherige Konflikte: Reitverein in Existenznot

Im Planfeststellungsverfahren wurden vor allem diese Punkte angesprochen: