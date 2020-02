Streit um Finanzierung der Siegener Kitas

Siegen. Siegener Verwaltung will höhere Kostenbeteiligung der Wohlfahrtsverbände an den Kitas. Politik vertagt Entscheidung.

Das Ringen um die Finanzierung der Kitas in Siegen ist noch nicht vorbei. Die Verwaltung will durchsetzen, dass kein freier Träger mehr eine Einrichtung ganz ohne eigene Kostenbeteiligung betreibt. Eine politische Mehrheit hat sie dafür noch nicht. Der Hauptausschuss hat die Entscheidung am Mittwoch vertagt und dem Rat übertragen, der darüber zusammen mit dem ganzen Haushalt entscheiden wird – am Aschermittwoch.

Auslöser für die Debatte ist das neue Kinderbildungsgesetz (Kibiz), das die Kitas insgesamt zwar besser finanziert, aber die Kosten anders verteilt. Die Träger der Einrichtungen sollen geringere Anteile zahlen, die Jugendämter dagegen mehr. Die Stadt Siegen will das ausgleichen, indem sie ihren freiwilligen Zuschuss zu dem Anteil der Träger reduziert. Die hatten dagegen bereits Ende 2019 protestiert.

Das System

So finanzieren sich die Kitas:

Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse: Nach altem Gesetz 28,5 Millionen, nach neuem Recht bis zu 38,7 Millionen Euro. Daran ist die Stadt mit 52 Prozent beteiligt – einen Teil davon holt sie sich durch Elternbeiträge zurück.

Trägeranteile: Bisher wurden kirchlichen Träger 21 Prozent der Koten zugerechnet, freien Trägern wie zum Beispiel Wohlfahrtsverbänden 9 und Elterninitiativen 4 Prozent. Nach neuem Recht reduzieren sich diese Anteile auf 10,3 Prozent bei den Kirchen, 7,8 Prozent bei den freien Trägern und 3,4 Prozent bei den Elterninitiativen. Entsprechend erhöht sich der Anteil von Jugendamt und Land.

Freiwillige Betriebskostenzuschüsse: In der Praxis übernehmen die Kommunen die Trägeranteile zum großen Teil oder ganz. Die Stadt Siegen will nun bei den Kirchen 5,5 Prozent der Kosten belassen statt bisher 6 oder 5 je nach Gruppentyp, bei allen anderen 0,5 Prozent, bisher im Einzelfall auch 0.

Siegen und Umland In Zahlen Statt bisher 2,2 Millionen hatte die Verwaltung 1,6 Millionen Euro freiwillige Betriebskostenzuschüsse eingeplant; dieser Betrag wurde jetzt auf 2,1 Millionen Euro nach oben korrigiert. Nach Rechnung der Wohlfahrtsverbände werden aber 2,4 Millionen Euro gebraucht, wenn die Kita-Träger ohne Mehrkosten davonkommen sollen. Etwa 882.000 statt bisher 749.000 Euro erwartet die Stadt von den Trägern, wenn die neuen Sätze der freiwilligen Zuschüsse greifen.

Der Streit

„Es war klar, dass keine Mehrbelastung der Träger entstehen soll“, sagte Detlef Rujanski (SPD). Deren Kostenbeteiligung könne aber auch nicht dauerhaft festgeschrieben werden, sagte Bürgermeister Steffen Mues: „Dann müsste man sich ja für jede Kita einen neuen Träger suchen“ – um mit dem einen eigenen „freiwilligen“ Zuschuss der Stadt auszuhandeln. „Es kann nicht sein, dass der Haushalt der Stadt komplett aus dem Ruder läuft“, sagte Mues weiter, „irgendwann ist die Leistungsfähigkeit der Kommune erschöpft.“ Er sei „wirklich empört“, sagte Michael Groß (Grüne) über die Finanzierungsvorstellung der Verwaltung. Sozialdezernent André Schmidt wies darauf hin, dass es für die einzelne Kita um „minimale Beträge“ gehe – jährlich im unteren vierstelligen Bereich.

„Wir sind deutlich großzügiger als der Landesgesetzgeber“, sagt Sozialdezernent Schmidt. Die Verwaltung weist zudem auf die niedrigen Elternbeiträge hin. Unter dem Strich würde bei den Trägern, trotz niedrigerem Trägeranteil, bei geringerem Zuschuss der Stadt und höheren Gesamtkosten eine Mehrbelastung bleiben, sagt Michael Groß (Grüne) und warnt: „Es soll doch sicher nicht sein, dass die Kommune alle Kitas selbst führt.“

