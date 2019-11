Städtisches Gymnasium Kreuztal

Homepage: www.gymnasium-kreuztal.de

Motto: Lernen, Spaß, Zusammenhalt



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Herbert Hoß

Zahl der Schüler: 775

Zahl der Lehrer und Referendare: 67

Zahl der Klassen in der Sek. I: 19

Beginn 1. Stunde: 7.45 Uhr

Betreuung: Hausaufgaben-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung

Individuelle Förderung: Klasse 5/6: Musik, MINT, Sportzug; Klasse 7: „Stärke- und Schwächeangebote“; Klasse 9: „Schweißen für Mädchen“; Klasse 5 bis 9: „Schüler helfen Schülern“

Stundenlänge: 60-Minuten-Unterrichtsstunden, das heißt maximal 5 Unterrichtsstunden für die Klassen 5 bis 9

Ganztags-/Nachmittagsunterricht: Kein Ganztag, für die Klassen 5 bis 9 kein Nachmittagsunterricht



Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Ab Klasse 5: Englisch, ab Klasse 6 (2. Fremdsprache): Französisch oder Latein, ab Klasse 8 (3. Fremdsprache): Französisch (Wahlangebot für die, die in Kl. 6 Latein gewählt haben), ab Jgst. 10/EF (neu einsetzend): Spanisch

Differenzierungsbereich: Kurse in Informatik, Kunst, Sport/Biologie, Naturwissenschaften, Französisch

AGs: Griechisch, DELF, Cambridge, Physik, Unterstufenchor, Mittel-/Oberstufenchor, Theater

Sportarten: Im Unterricht (neben den obligatorischen Inhalten Schwerpunkte in): Schwimmen, Bouldern, Orientierungslauf/Geocaching. In AGen: Handball, Sport, Volleyball, Rudern, Mountainbiken, Golf, Astronomie.

Verpflegungsangebote: Caféteria, Mitnutzung der Mensa der Gesamtschule

Schüleraustausch: Mit Frankreich (Lycée Ambroise Paré in Laval), Aufenthalt in englischen Familien in Hastings



Was noch?

Berufsvorbereitung: Betriebspraktika (auch im Ausland), Berufsinformationsbörse mit Unternehmen aus der Region, Info-Veranstaltungen mit der Agentur für Arbeit

Besondere Projekte/Angebote: Geschichtsexkursion nach Auschwitz und Krakau, Sport als „viertes Abiturfach“, Vorbereitung auf die diversen DELF-Sprachzertifikate, Cambridge-Sprachdiplom, Durchführung des Informatik-Wettbewerbs „Biber“ mit möglichst allen Schülern; Rudern auf dem Biggesee (in Kooperation mit dem RC Biggesee), Skikurs in der Jgst. 10, Ausrichtung und Teilnahme an „Jugend trainiert für Olympia“ (in Volleyball, Turnen, Badminton) und an den Landesmeisterschaften Sport (Schwerpunkte Handball und Leichtathletik), Landschulaufenthalt auf Wangerooge (in Kl. 6), „Kunst aus Schrott“ – Schweißen für Mädchen (4 Schultage in Kl. 9).