Stadt Siegen versteigert Fundsachen im Internet

Auch diesmal war die Freude groß: Die Fundsachenversteigerung der Stadt Siegen beginnt! Zumindest zwei Kollegen stürzten umgehend an die Rechner: Was mag es dieses Mal an Schätzen zu ersteigern geben?

Was haben wir schon alles entdeckt: Einen Beamer, drei steinerne Gartenfiguren, diverse Damensocken, eine große Zahl Brillen, eine noch größere Zahl Regenschirme und eine schier unermessliche Zahl Ladekabel. In diesem Jahr gibt es neben den persönlichen Höhepunkten jedes Redaktionsmitglieds zum Beispiel auch Handys, Schmuck oder jede Menge Fahrräder. Komischerweise hat noch kein von uns, so engagiert wir auch stöbern, tatsächlich mitgeboten.

Fundsachen, die nach einer Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten bei einer Behörde vom Eigentümer oder Finder nicht abgeholt wurden, werden versteigert. Das Auktionsprinzip: „Count-Down“. Die Artikelpreise fallen im Angebotszeitraum von zehn Tagen von einem hohen Start- zu einem niedrigen Endpreis. Man kann jederzeit zuschlagen, warten bis der aktuelle Preis gefällt oder einen Wunschpreis bieten und man erhält automatisch den Zuschlag, wenn der Preis das Gebot erreicht. Je länger man wartet, desto billiger wird es, aber es steigt auch das Risiko, dass jemand anders ein paar Cent mehr bietet.

Steffen Schwab: Heiterer Zeitvertreib für lange Abende

Netzteile, herrenlos: ein großer Spaß für lange Abende. Foto: Stadt Siegen

Das hatte ich schon mal: „Verschiedene Netzteile wie abgebildet, alle ungetestet.“ Die Plastikkiste stand im Keller, vorletzte Station für Kabel, Decker & Co, nachdem ich sie keinem Gerät mehr zuordnen konnte. Wer weiß, wofür sie noch gut sind… Die meisten habe ich nie wieder gesucht, eigentlich gar keine. Denn die zugehörigen Geräte haben mich schon vorher verlassen. Das heißt: Es gab Situationen, in denen ich doch noch gewühlt hatte. Bis der Geduldsfaden riss und ich den Ersatz bei Ebay ersteigert habe. Die ganze Kiste ist dann im Müll gelandet. Und jetzt denke ich: Was für einen netten Zeitvertreib die verwaisten Netzteile doch an langen Lockdown-Abenden bieten könnten. Aber dass die meinen Müll für 200 Euro verkaufen wollen, finde ich – irgendwie frech.

Florian Adam: Modisch ganz weit vorn

Klamotten, die aus guten Grund verloren wurden. Foto: Stadt Siegen

Beim Fundsachenpaket „Taschen, Schuhe und Kleidung“ fragt man sich schon: Haben die Leute das wirklich alles verloren – oder aus Notwehr absichtlich liegen lassen? Und doch, diese Ansammlung von Kleidung, die mir viel zu klein ist, von Portemonnaies, die mir viel zu groß sind, und von Schuhen, die mir garantiert nicht passen, hätte praktischen Nutzen. Wenn ich etwas davon beim ersten Date drunter trage, bleibt der Abend garantiert züchtig (falls man sich irgendwann wieder daten darf….). Wenn ich als „Poldi, der sabbelnde Salamander“ eine Bühnenkarriere anstrebe, könnte das mein Kostümfundus werden. Oder ich mache es einfach wie mit den meisten Klamotten, die ich kaufe: Ich lege sie in den Schrank und vergesse sie da. Neulich habe ich über die Tour vier ungetragene Jeans gefunden. Und so könnte ich eben irgendwann mal ein viel zu kleines T-Shirt mit einem Zwinker-Smiley finden. Dem würde in meinem Schrank das Lächeln schon noch vergehen.

Hendrik Schulz: Mehr potthässliche Uhren!

Schön sind diese Armbanduhren nicht – bis auf eine... Foto: Stadt Siegen

So ähnlich wie auf dem Bild sieht es bei mir zuhause – bereits aus. Aus irgendeinem Grund habe ich kürzlich mein Interesse für Armbanduhren entdeckt und nachdem ich lange Jahre immer mit der gleichen Uhr herumgelaufen bin, besitze ich inzwischen sechs. Und ich fürchte, dabei wird es nicht bleiben. Meine Freundin schüttelt schon jetzt verständnislos den Kopf. Meine Uhren, überwiegend Modelle, die von alten Militäruhren inspiriert sind, sehen für sie alle gleich aus. Sie freut sich sicher, wenn ich einfach noch mehr Uhren dazulege.

Passenderweise sind die Uhren auf dem Foto alle potthässlich – bis auf die mit dem überbreiten Lederarmband. Und sie funktionieren auch alle nicht – „alle Uhrwerke stehen“ schreibt der Auktionator. Vielleicht ist es mit einer neuen Batterie getan, vielleicht nicht – dann sind 120 Euro für eine alte Uhr doch recht viel, wenn ich es mir recht überlege. Die anderen muss ich ja auch noch entsorgen. Andererseits könnte ich Glück haben und niemand interessiert sich für hässliche kaputte Uhren. Ich ertappe mich nämlich dabei, dass ich dieses Mal tatsächlich überlege, mitzubieten.

Jens Plaum: Mit Ilona durch die Pandemie

Wer ein Paket mit sechs Sonnenbrillen, 68 Lesebrillen – davon 26 für die Frau – sein Eigen nennt, darf sich vom Schicksal, ja vom Glück geküsst fühlen. Welche Möglichkeiten eröffnen sich dem kundigen Connaisseur mit dieser Gabe aus dem Kosmos kunstvoll geschliffenen Überflusses. Gerade in diesen finsteren Tagen.

Imposant: 74 Brillen werden versteigert. Foto: Stadt Siegen

Kollege Plaum neigt zur Übertreibung, mag der eine oder andere Leser denken. Mitnichten, möchte ich entgegnen. Oder haben Sie vielleicht mal versucht, an einem öden Lockdown-Abend mit nur einer Brille sämtliche ZDF-Fernsehgarten-Episoden von 1986 bis 1992 mit der großartigen, aber leider verstorbenen Ilona Christen nachzuspielen? Ein zweifelhaftes Vergnügen, wie ich finde. Oder den ebenso sympathischen wie emsigen Uhren-, Fußmassage- und Brillenverkäufer am Playa des los Pocillos auf Lanzarote zu imitieren? Mit nur einer Brille im Gepäck? Also.

Vielleicht können Sie meinen Enthusiasmus verstehen – und nicht mitbieten. Ich will die Dinger unbedingt haben.

Tim Haacke: Liebevolles Set gegen die Langeweile

Alle Gegenstände sind sorgsam ausgewählt. Foto: Stadt Siegen

Bei „Bilderrahmen, Bücher u.A.“ wird sofort klar: Mitnichten sollen hier ungewollte Überreste entsorgt werden, hier hat sich jemand Gedanken gemacht und ein einzigartiges Set zusammengestellt, mit dem Lockdown-Lange­weile endgültig der Vergangenheit angehört. Zum Kinderbuchklassiker „Wer tobt im Garten?“ sind passende Harken dabei. Das originalverpackte Rummikub oder das Kinder-Geschicklichkeitsspiel machen doppelt Spaß, wenn man den dazugehörigen Greifer statt der Hand benutzt. Da es dabei bestimmt auch mal etwas wilder zugehen wird, hat der Auktionator in weiser Voraussicht eine weiche Decke draufgelegt. Und all die schönen Erinnerungen, die beim Ausprobieren dieses grandiosen Pakets entstehen, machen sich – auf Fotos festgehalten – bestens in den beiliegenden Bilderrahmen.

Das liebevoll arrangierte Set soll nur 70 Euro kosten – Ich bezweifele, dass ich diese Summe jemals besser angelegt habe. Und dabei beziehe ich mich lediglich auf die von mir bereits identifizierten Gegenstände und Kombinationsmöglichkeiten. Worum handelt es sich bei dem kleinen schwarzen Objekt in der Mitte des Bildes, was befindet sich in der ominösen Holzbox und wozu benutze ich die verschiedenfarbigen Netze? Allein der Rätselspaß ist mir den Preis wert. Wer auf Nummer sicher gehen und vorher erfahren möchte, um was genau es sich jeweils handelt und wie die Gegenstände zusammenhängen, kann einfach fragen, das Paket gibt es nämlich nur für Selbstabholer.

Leandra Stampoulis: Sportlichen Ehrgeiz wiedergefunden

Hockey- und Tennisschläger. Startgebot: 30 Euro. Foto: Stadt Siegen

Zugegeben, ich bin nicht die Sportlichste. Eigentlich eher ein Sportmuffel – schon immer gewesen. Im Schulsport haben wir damals verschiedene Sportarten kennengelernt: Tanzen, Turnen, Fußball… alles nichts für mich. Irgendwann wurde Hallenhockey behandelt und wie immer hatte ich keine Lust darauf. Aber was soll ich sagen? Ich war erstaunlicherweise einmal richtig gut darin. Ich entwickelte einen enormen Ehrgeiz, den Ball ins gegnerische Tor zu bringen. Genau an dieses Gefühl musste ich denken, als ich diesen verwaisten Hockeyschläger sah.

Mit dem Tennisschläger kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Vielleicht kann man ihn als Deko-Objekt umfunktionieren und an die Wand hängen? So würde jeder, der meine Wohnung betritt, denken: „Die Leandra ist ja mega sportlich!“ Super Idee! Naja, mit dem Hockeyschläger würde ich dann tatsächlich trainieren, um endlich einmal wieder sportlichen Ehrgeiz zu verspüren. Irgendwo in einem Park, alleine, den Ball immer im fokussiert im Blick.

Auktionsbeginn am Donnerstag, 12. November, 19 Uhr, auf www.sonderauktionen.net.

