Stadt Siegen verleiht Preise für junge Umweltschützer

„Nicht reden, sondern handeln, um unsere Umwelt zu retten“, das forderte Bürgermeister Steffen Mues im Rahmen der Preisverleihung des Klimaschutzpreises und des pädagogischen Umweltpreises der Stadt Siegen. Nicht erst seit Greta Thunberg habe der Umweltschutz in der Stadt Siegen einen hohen Stellenwert, sagte Mues und erklärte den überwiegend jugendlichen Anwesenden, was die Stadt für den Umweltschutz tue. Dazu gehöre auch die Verleihung der Preise.

Der pädagogische Umweltpreis

Der pädagogische Umweltpreis richtet sich an Kindergärten und Schulen. Ausgezeichnet werden insbesondere pädagogische Maßnahmen, die Kindern und Jugendlichen den Umweltschutz nachhaltig vermitteln. Insgesamt gab es in diesem Jahr zehn Bewerbungen, aus denen die Jury, bestehend aus Mitgliedern des Umweltausschusses und der Umweltverbände, vier Preisträger wählte.

Den dritten Preis und jeweils 200 Euro erhielten in diesem Jahr zwei Projekte. Mit der Aktion „Virtuelles Wasser“ nahm das Ev. Gymnasium den Wasserverbrauch unter die Lupe und betrachtete Lebensmittel und Kleidung aus dieser Perspektive. Eine Projektgruppe des Gymnasiums am Löhrtor baute ein Insektenhotel im Schulgarten und legte eine Wildblumenwiese an.

Siegerland 10 Jahre Preisverleihung Seit 2009 vergibt die Stadt Siegen den Klimaschutz- und den pädagogischen Umweltpreis. Das Preisgeld in Höhe von jeweils 1.500 Euro stiftet die Volksbank Südwestfalen. Eine Jury sichtet alle Bewerbungen und entscheidet daraufhin, wie viele Preise es gibt und wer diese erhält.

Der mit 400 Euro dotierte zweite Preis ging an das Regenwurm-Projekt der Tagespflege für Kinder, das sich mit dem Bau eines Regenwurm-Schaukastens und der Gemüsesaat in einem Hochbeet beschäftigte. Der erste Preis und 700 Euro gingen an das Umweltkonzept der Jung-Stiling-Schule, das den Verzicht auf Einweggeschirr bei Veranstaltungen und eine Tauschbörse für Unterrichtsmaterial beinhaltete.

Der Klimaschutzpreis

Um den Klimaschutzpreis können sich Vereine, Unternehmen und In­stitutionen, aber auch Privatpersonen bewerben. Energieeinsparung, effiziente Energienutzung und Konzepte im Bereich der erneuerbaren Energien stehen im Fokus dieser Auszeichnung. In diesem Jahr gab es nur zwei Bewerbungen, unter denen die Jury das Preisgeld von 1500 Euro aufteilte. Die Ortsgruppe von Fridays For Future wurde für die Organisation von Veranstaltungen zum Klimawandel und ihre Öffentlichkeitsarbeit ausgezeichnet.

Das Siegener Jugendparlament wurde für das Klimajugendforum geehrt, bei dem sich Schüler außerhalb der Schule an Workshops in Umweltfragen weiterbilden konnten. Beide Gruppen wollen ihr Preisgeld wiederum dem Klimaschutz zugute kommen lassen. FFF pflanzt Bäume im Rahmen der Aktion „800 Bäume für Siegen“. Das Jugendparlament hat noch keine konkreten Pläne, voraussichtlich wird das Geld einer Umweltschutzorganisation gespendet.

Umweltschutz in Siegen

Steffen Mues wollte den Preisträgern nicht nur gratulieren, er bedankte sich auch ausdrücklich bei ihnen für ihr Engagement, das keinesfalls selbstverständlich sei. Wer sich früh mit dem Umweltschutz beschäftige, behielte sein ganzes Leben lang, wie wichtig dieser sei, daher freue er sich über die Initiativen der Jugendlichen.

„Wir übernehmen Verantwortung für den Klimaschutz, versprach er im Namen der Stadt und erinnerte an die Blühwiesen-Aktion, bei der kostenloses Saatgut an die Bürger verteilt wurde, und die Informationsveranstaltung zum Thema Beleuchtung auf dem Weihnachtsmarkt. 20 Millionen Euro seien im Haushaltsplan 2020 direkt für Maßnahmen des Umweltschutzes eingeplant. Jeder könne zum Umweltschutz beitragen, sagte Mues, und das sei auch „zwingend erforderlich für den Erhalt unseres Lebensraums.“

„Bleiben Sie Vorbilder für andere Menschen, was das Engagement für die Umwelt angeht“, gab er den Preisträgern noch mit auf den Weg und motivierte sie, sich auch im kommenden Jahr wieder mit neuen Projekten zu bewerben.

