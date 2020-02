Stadt Siegen hat Jobs für Langzeitarbeitslose

Siegen und Umland Frauenanteil steigt

Gleichstellungsbeauftragte Martina Kratzel stellte fest, dass in den letzten drei Jahren acht von 20 neu zu besetzenden Stellen in höheren Entgeltgruppen an Frauen vergeben wurden. Der Anteil von Frauen in Leitungsstellen ist von 26,5 im Jahre 2015 auf 31,8 Prozent gestiegen.