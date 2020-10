Stadt fragt: Was fehlt Siegen zur perfekten Einkaufsstadt?

Die Stadt möchte wissen, was die Bürgerinnen und Bürger beim Einkaufen in Siegen mögen – und was ihnen fehlt. Die Ergebnisse der Befragung sollen eine der Grundlagen künftiger Planung sein.

Siegen. Um das Einkaufserlebnis in Siegen verbessern zu können, hat die Stadt eine Bürgerbefragung gestartet. Die Teilnahme ist live und online möglich.

Die Stadt Siegen möchte von den Bürgerinnen und Bürgern wissen, wie die Einzelhandelslandschaft attraktiver werden kann. Um Informationen aus erster Hand zu erhalten, startete deshalb am Montag eine Befragung von Passantinnen und Passanten zum Thema „Einkaufen in Siegen“ in der Innenstadt. Sie läuft noch bis Samstag, 31. Oktober.

Durchgeführt wird die Befragung im Auftrag der Stadt Siegen vom Fachbüro Stadt + Handel aus Dortmund – selbstverständlich „unter Beachtung der Corona-Auflagen“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Es geht dabei nicht nur um die Einkaufsmöglichkeiten in Siegen-Mitte, sondern ausdrücklich auch um die Zentren von Geisweid, Weidenau, Eiserfeld, Niederschelden, Kaan-Marienborn und Seelbach. Wer bis Samstag nicht mehr in der Innenstadt unterwegs ist oder nicht angesprochen wird, kann sich natürlich auch online beteiligen. Der Zeitaufwand liegt nach Angaben des Fachbüros bei etwa fünf Minuten. Es ist auch möglich, mehrere Durchgänge zu starten, um verschiedene Zentren zu bewerten.

Einkaufen in Siegen: Wo gehen die Kunden gerne hin, was vermissen sie?

Gefragt wird zum Beispiel, welche Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer regelmäßig aufsuchen, mit welchem Verkehrsmittel sie in die Innenstadt gelangen und wie oft sie diese aufsuchen. Es geht auch darum, ob die Besuche in der Stadtmitte aufgrund der Pandemie häufiger oder seltener geworden sind oder ob es keine Veränderung gibt. Außerdem gibt es eine Frage nach Produktgruppen oder Fachgeschäften, die die Teilnehmer in Siegen vermissen – und natürlich eine Übersicht, in der verschiedene Aspekte wie Angebotsvielfalt, Sauberkeit, Stadtbild und Sicherheitsgefühl mit Schulnoten bewertet werden können.

Ziel der Umfrage ist es nach Angaben der Verwaltung, „die Situation des Einzelhandels in der Siegener Innenstadt und den anderen Stadtzentren zu verbessern“. Darum gibt es auch ein Feld, in dem Bürgerinnen und Bürger frei formuliert ihre Ideen, Anregungen und Wünsche mitteilen können. Die Befragung werde im Zusammenhang mit der Aktualisierung des städtischen Einzelhandelsentwicklungskonzepts durchgeführt, heißt es weiter. „Dazu gehören auch demografische Veränderungen, Online-Handel und der Strukturwandel im Einzelhandel.“ Zusätzlich werden die Siegener Einzelhändlerinnen und Einzelhändler separat online befragt und um ihre Einschätzung gebeten.

Ergebnisse der Befragung fließen in Siegens Einzelhandelskonzept

Das überarbeitete Einzelhandelsentwicklungskonzept legt in Summe die Leitlinien für die zukünftige Entwicklung des Siegener Einzelhandels fest und fasst wichtige Empfehlungen zusammen, wie die Stadt erläutert. Die Ergebnisse der Aktualisierung „unterstützen dabei, zukünftige Entwicklungen im Handel wie auch geplante Ansiedlungen besser beurteilen und steuern zu können“. Das aktualisierte Konzept werde auch „als Grundlage für eine rechtssichere kommunale Bauleitplanung benötigt“. Es soll im Herbst 2021 fertiggestellt werden.

Ansprechpartner in Sachen Einzelhandelsuntersuchung bei der Stadt Siegen ist Philipp Springmann (Arbeitsgruppe Stadtentwicklung) unter (Tel.) 0271 / 404 – 3289 oder per E-Mail p.springmann@siegen.de

