SPD Hilchenbach für Kyrillos Kaioglidis als Bürgermeister

Die SPD hat einen Bürgermeisterkandidaten: Kyrillos Kaioglidis, Leiter der Stabsstelle für Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung im Hilchenbacher Rathaus, soll sich um die Nachfolge von Bürgermeister Holger Menzel bewerben. Am Dienstagabend hat Kaioglidis sich dem Vorstand des SPD-Ortsvereins vorgestellt; die offizielle Nominierung wird Anfang Juni in einer Mitgliederversammlung erfolgen.

Seit 2005 bei der Stadt Hilchenbach

Der 48-Jährige ist parteilos und arbeitet seit 2005 in der Hilchenbacher Verwaltung, ohne die klassische Behördenlaufbahn absolviert zu haben: Von Beruf ist Kaioglidis, der am Jung-Stilling-Gymnasium Abitur gemacht hat, gelernter Reiseverkehrskaufmann und Betriebswirt der Fachrichtung Tourismus. Über die Tätigkeit in der Gastronomie seiner Familie und sein Engagement im Aktionsring näherte er sich dem Rathaus.

Er war Geschäftsführer des Tourismus- und Kneipp-Vereins, als er zunächst mit einer halben Stelle städtische Fachkraft für Stadtmarketing und Tourismus wurde. Bei einer Neuorganisation 2010 kam die Wirtschaftsförderung dazu. Bürgermeister Menzel bildete für den Aufgabenbereich 2015 eine eigene Stabsstelle, deren Leitung er ­Kaioglidis übertrug. Eine der großen Aufgaben wurde die Organisation von Breitbandanschlüssen auch in den kleineren Ortsteilen, eine andere die Vertretung Hilchenbacher Interessen bei der Nahverkehrsplanung.

Im Rennen: Drei Hilchenbacher und eine Wahl-Kreuztalerin

Die SPD hat zuletzt von 1999 bis 2004 mit Günter Schlabach den Hilchenbacher Bürgermeister gestellt. 2004 verlor sie die Wahl mit Udo Hoffmann, dem in diesem Sommer gerade in den Ruhestand wechselnden Kämmerer. 2015 unternahm sie, mit Unterstützung der CDU, einen weiteren vergeblichen Anlauf mit Sven Wengenroth, der 2020 für die Linken kandidiert.

In der vorigen Woche hat Uwe Limper aus der städtischen Ordnungsbehörde seine Bewerbung öffentlich gemacht. Die einzige auswärtige Bewerbung kommt aus der Nachbarstadt Kreuztal: Stadträtin Edelgard Blümel wurde von CDU, UWG und FDP nominiert.

