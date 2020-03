Hilchenbach. Eigentlich wollte die kleine Begegnungsstätte Anfang März loslegen. Das scheitert nun am Baurecht.

Der Plan, im ehemaligen Laden des „Kreativ’che“ am oberen Markt einen sozialen Treffpunkt für Angebote des Kinder-, Jugend- und Familienbüros, des Bereichs Integration und der Senioren-Servicestelle einzurichten, hat sich zerschlagen. Im Schaufenster des ehemaligen Handarbeitsgeschäfts, in dem schon Tische und Stühle aufgestellt sind, hängt schon das Schild „Ladenlokal sofort zu vermieten“.

Die Stadt, die den Raum ab 1. März mieten wollte, hätte einen Bauantrag stellen müssen, um die Nutzungsänderung des bisherigen Einzelhandelsgeschäfts genehmigen zu lassen, berichtet Stadtrat Udo Hoffmann auf Anfrage dieser Zeitung. Damit sei der Eigentümer der Immobilie nicht einverstanden gewesen. „Jetzt geht die Suche wieder von vorn los.“

Suche begann 2019

Bereits nach Ostern 2019 sollte ein sozialer Treffpunkt in der Stadtmitte eröffnet werden. Damals wollte die Stadt das ehemalige Stadtcafé in der Dammstraße mieten. Das sagte die Verwaltung dann im Sommer ab, weil im Rathaus niemand für die Betreuung des Projekts zur Verfügung stand. Dort wären neben dem Café International und dem Stillcafé auch die Volkshochschule und ein Internetcafé für Senioren mit eingezogen. Platzbedarf entsteht, weil mit Baubeginn des Kulturellen Marktplatzes der Jugendtreff No Limits nicht mehr zur Verfügung steht.

