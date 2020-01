Dorfjubiläum So wird gefeiert: Programm für Irmgarteichen

Das Jubiläumsprogramm beginnt im Februar mit einem Festkonzert.

Eröffnet wird das Jubiläumsjahr am, Samstag, 29. Februar, mit einem Konzert. Ab 19.30 Uhr treten in der Pfarrkirche die Musikkapelle Irmgarteichen, der MGV Cäcilia Irmgarteichen und der Frauenchor Johannland auf.

Ein weiterer Termin ist die Wanderung zur Sommersonnenwende am Sonntag, 28. Juni. Zwei Wanderstrecken über sechs und 13 Kilometer werden angeboten. Das Jubiläumsdorf stellt sich an diesem Tag vor, unter anderem mit Führungen in der Pfarrkirche und einer Zeitreise durch die Geschichte von Irmgarteichen im Johannlandmuseum.

Das Festwochenende ist für Samstag und Sonntag, 29. und 30. August in der Schützenhalle Irmgarteichen vorgesehen und steht unter dem Motto: „750 Jahre – Grund genug zu feiern“. Samstag ist Disco mit Bermuda Events, Sonntag Festgottesdienst und Festzug zur Schützenhalle, anschließend Frühschoppenkonzert und Familientag.

Erstmals soll am Samstag, 19. September, ein Seifenkistenrennen stattfinden.

Ein großer Weihnachtsmarkt, erstmals über zwei Tage, wird am Kirchplatz wird das Jubiläumsjahr am 12. und 13. Dezember, am dritten Adventswochenende beschließen.

Der Planungsausschuss unter Vorsitz von Georg Dombaj lädt dazu ein, weitere Ideen für das Festprogramm beizusteuern, Aktuelle Informationen gibt es auf .