In den Hochbunkern an der Siegener Burgstraße soll die Erweiterung des Siegerlandmuseums entstehen. Dafür gibt es einen Architektur-Wettbewerb.

Siegen. Die Stadt Siegen hat 21 Architekturbüros für den Wettbewerb zur Erweiterung des Siegerlandmuseums um die Bunker an der Burgstraße festgelegt.

Siegerlandmuseum: Wettbewerb für Bunker Burgstraße gestartet

Um die Bunker an der Burgstraße als Erweiterung des Siegerlandmuseums zu reaktivieren, wurde ein europaweiter Architekturwettbewerb ausgelobt. Die Einführungsveranstaltung fand jetzt im historischen Ratssaal statt.

Die Stadt möchte im Zuge des Städtebauförderprojekts „Rund um den Siegberg“ in den Bunkern Platz für eine Erweiterung des Siegerlandmuseums schaffen – insbesondere für Stadt- und Regionalgeschichte sowie wechselnde Sonderausstellungen. Zentral für diese Neukonzeption des Siegerlandmuseums ist die Einrichtung einer multimedialen Lern- und Lehrwerkstatt im Bunkerkomplex, die unter dem Titel „Zeit.Raum Siegen“ als Regionale-Projekt eingereicht wurde und den ersten von drei möglichen Sternen bereits erhalten hat.

Stadt Siegen lässt 21 Büros zu

Die Aufgabe wurde im November veröffentlicht, 125 Architekten bewarben sich, die Stadt hatte sieben als besonders geeignet bewertete Büros gesetzt, 14 weitere per Losverfahren ermittelt. Die nun 21 Teilnehmer aus ganz Deutschland und auch aus Österreich erhielten eine Auslobungsbroschüre und machten sich beim Einführungskolloquium ein Bild der Bunkeranlage.

Bürgermeister Steffen Mues benannte dabei als zentrale Herausforderung des Wettbewerbs, „einen Entwurf zu erarbeiten, der eine besondere städtebauliche und architektonische Qualität aufweist und sich harmonisch in die Umgebung einfügt.“ Der Wettbewerb biete die Möglichkeit, an diesem besonderen Ort in der Oberstadt nachhaltig Akzente zu setzen und diesen Teil der Stadt mitzugestalten.

Jury entscheidet am 28. April

Bis zum 23. März haben die Büros Zeit, ihre Gestaltungsentwürfe auszuarbeiten. Nach einer Vorprüfung werden diese am 28. April bewertet und die drei Bestplatzierten ausgewählt – um größtmögliche Neutralität zu wahren, ohne dass die Entwurfsbüros der unabhängigen Expertenjury bekannt sind. Dann schließt sich das Verhandlungsverfahren an. Dabei wird eines der drei Büros mit Ausführungsplanung und Umsetzung seines Entwurfs beauftragt.

