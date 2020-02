Siegerlandhalle: „Vivaldianno“ feiert Vivaldis Werk als Show

Man muss schon sehr gut Englisch verstehen, um der vom vierfachen James Bond-Darsteller Pierce Brosnan mit angenehm sonorer Stimme gesprochenen Lebensgeschichte des Antonio Vivaldi folgen zu können. Oder der kyrillischen Schrift mächtig sein, denn damit war Brosnans Text unterlegt. Doch auch wer beides nicht beherrscht, wird es nicht bereut haben, „Vivaldianno – Reloaded“ in der Siegerlandhalle besucht zu haben. Denn das Gebotene, sowohl die Musik als auch die Lichtshow, war ganz großes Kino.

Antonio Vivaldi gehörte zu den Fab Four der Barockmusik. Doch was ihn von den anderen drei, Bach Telemann und Händel, unterschied, war, dass er bei weitem nicht so geschäftstüchtig war wie seine Kollegen. Vor allem Händel hatte es mit der Vermarktung seiner Musik zu beträchtlichem Reichtum gebracht. Als Vivaldi, der die meisten Jahre seines Lebens in Venedig verbrachte, nach Zwischenstationen in Mantua und Prag 1741 in Wien starb, hatte er einige Jahre in bitterer Armut gelebt und seinen Lebensunterhalt mehr schlecht als recht durch den Verkauf seiner Partituren bestritten.

An seinem Fleiß als Komponist hat das nicht gelegen. Denn zu seinem Gesamtwerk gehören allein 46 Opern und fast 500 Konzerte. Seine „Vier Jahreszeiten“ zählen zu den meistgehörten Werken des Barock. Auch sein Talent konnte sich hören lassen, denn er spielte, angelernt durch seinen Vater, schon als Siebenjähriger hervorragend Geige und war als Virtuose europaweit berühmt. Nachdem er zum Priester geweiht worden war, wurde er wegen seiner Haarfarbe „Il Prete rosso“ genannt, der „rote Priester“.

Mit Pierce Brosnans – voraufgezeichneter – Erzählerstimme ist bei „Vivaldianno" ein Hollywood-Topstar beteiligt. Bekannt ist der überaus produktive Mime unter anderem für seine Einsätze als Geheimagent James Bond: in „Goldeneye", „Der Morgen stirbt nie", „Die Welt ist nicht genug" und „Stirb an einem anderen Tag".

Doch viel wichtiger sind die Kompositionen Antonio Vivaldis, des Großmeisters der italienischen Barockmusik. Und die werden von einer zwölfköpfigen Band in einer Kombination von Klassik- und Pop-Elementen zelebriert. Großartige Saitenvirtuosen – einige von ihnen gehören zur Elite der klassischen Musik und haben schon mit Stars wie Carlos Santana, Peter Gabriel und Stevie Wonder zusammengearbeitet – gehen eine zauberhafte Liaison mit Pop-Musikern ein, zu denen auch zwei Perkussionisten und ein Gitarrist gehören, die jeder Band der Welt gut zu Gesicht stehen würden.

Das Ergebnis ist eine Mischung aus Klassik, Swing und Rock mit einem Hang zur musikalischen Bombastik, die dem Publikum kaum eine Ruhepause für die Ohren lässt. Ein besonderer Clou: Der Chef der Band, mehr Zeremonienmeister als Dirigent, der mit seinem Hang zum ironischen Slapstick immer mit den gleichen theatralischen Gesten und mit stolzgeschwellter Brust seine Musiker ins rechte Licht rückt.

In besonderes Licht gerückt wird die Musik auch durch eine computeranimierte 3D-Multimediashow, die die Zeit Vivaldis optisch lebendig werden lässt: Die barocken Kirchen, die Wasserstraßen und die unverwechselbaren Brücken Venedigs und immer wieder die Gondeln und die typischen Karnevalsmasken. Aber auch Blitz, Donner und Feuer zu Vivaldis Zeit in Wien. Denn die Stadt gehörte damals noch nicht zu den lebenswertesten Metropolen der Welt, sondern war ziemlich unsauber. Zudem steuerte Österreich nach dem Tod von Kaiser Karl VI. auf einen Erbfolgekrieg zu. Das mag in der Show nicht immer geschichtlich schlüssig erscheinen. Muss es auch nicht. Mit der Nachricht von Vivaldis Tod wird auch seine Musik leiser. Sie stirbt jedoch nicht, sondern lebt wieder in vollen Zügen, nachdem sie in den 1920er Jahren neu entdeckt worden ist.

