Siegerland: Zwei Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen

In zwei ähnlichen Fällen von Unfallflucht hofft die Polizei auf Hinweise. Beide Male mussten Autofahrer ausweichen, weil ihnen Fahrzeuge auf ihren Fahrspuren entgegenkamen.

Kreuztal/Hilchenbach. In Kreuztal und Hilchenbach kommen Autofahrern Fahrzeuge auf ihren Spuren entgegen. Es kommt zu Unfällen – und die Verursacher flüchten einfach.

Nach gleich zwei ähnlichen Unfallfluchten am Samstag hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfall Nummer 1 in Junkernhees: Motorrad auf der falschen Spur

Gegen 12 Uhr fährt ein 26-Jähriger mit seinem Klein-Lkw im Kreuztaler Ortsteil Junkernhees über die Heesstraße in Richtung Hünsborn. In einer Rechtskurve kurz vor dem Schloss Junkernhees kommt ihm der Fahrer eines roten Motorrads auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der 26-Jährige nach rechts aus. Dabei stößt er gegen die Leitplanke. Der Gesamtsachschaden liegt bei mehr als 1000 Euro. Der unbekannte Motorradfahrer entfernt sich. Ein Anwohner berichtet der Polizei, dass mehrere Motorradfahrer die Heesstraße zum Unfallzeitpunkt Richtung Kreuztal befahren haben. Vermutlich war der Unfallflüchtige in einer Gruppe unterwegs.

Unfall Nummer 2 bei Hilchenbach: Autofahrerin muss Pkw ausweichen

Gegen 14.50 Uhr befährt eine 40-Jährige mit ihrem Citroen die B 508 von der Kronprinzeneiche kommend in Richtung Hilchenbach. In einer scharfen Rechtskurve kommt ihr ein Pkw auf ihrer Spur entgegen. Die 40-Jährige muss bremsen und nach rechts ausweichen. Dabei dreht sich der Wagen auf regennasser Fahrbahn und kommt in der Böschung zum Stehen. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Gesamtsachschaden: circa 4000 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei in Kreuztal Zeugen und hofft auf Hinweise auf die Unfallverursacher unter 0271/7099-0.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.