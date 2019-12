Siegenerin zeigt Weihnachtsschmuck zum Selbermachen

Alle Jahre wieder… gehört zum Weihnachtsfest auch der geschmückte Baum. Vom Abholen der Tanne bis zum Dekorieren haben viele Familien liebgewordene Traditionen rund um den Christbaum entwickelt, die vom Weihnachtsfest kaum mehr wegzudenken sind. Die Siegener Kunstpädagogin Inge Zöller zeigt, wie man mit wenig Aufwand schönen Weihnachtsschmuck selbst machen kann.

Inge Zöller ist Webmeisterin und Pädagogin. Weihnachtliche Schmuckkreationen kennt sie viele – von einfach bis schwer. Viele Ideen hat sie selbst entwickelt. Aus jahrzehntelanger Erfahrung mit ihren Schülern an der Jugendkunstschule und ihren Enkelkindern weiß sie, was mit welcher Altersgruppe machbar ist. „Manchmal ist es erstaunlich, was Kinder schon können“, sagt Inge Zöller. Drei Bastelanleitungen stellt sie für unsere Weihnachtsserie vor.

Der Weihnachtsstern

Der Weihnachtsstern von Inge Zöller besteht aus Holz, Faden und Messingdraht Foto: Tim Haacke

Für den Weihnachtsstern benötigt man zunächst biegsames Holz. Inge Zöller verwendet dafür Weidenäste aus ihrem Garten, aber auch Hartriegel oder Hasel eignen sich gut. Mit einem einfachen Wollfaden werden zwei Äste in der Mitte zu einem Kreuz zusammengebunden. Dann wird der Faden um das Holzkreuz gewickelt, indem das Kreuz mit der Hand gedreht wird und die Wolle immer abwechselnd über und unter den Stäben durchgeführt wird.

Wenn das so entstehende Netz die gewünschte Größe erreicht hat, wird derselbe Vorgang mit einem goldenen Messingdraht wiederholt. Nach Belieben können abwechselnd Schichten aus Draht und Faden um das Kreuz gewickelt werden, bis der Stern fertig ist. Die Farben können natürlich variiert werden.

Der Weihnachtsmann

Für den Weihnachtsmann wird zunächst eine Walnuss auf einen Tannenzapfen geklebt. Inge Zöller empfiehlt eine Klebepistole, da Kinder damit erfahrungsgemäß viel Spaß haben. Haare und Bart werden aus Schafswolle geformt. Dazu reichen kleine Mengen, die man überall sammeln kann, wo Schafe weiden. Aus rotem Filz, den es im Bastelladen gibt, schneidet man einen Halbkreis für den Hut und ein Rechteck für den Mantel.

Die Haare werden zunächst oben auf die Nuss geklebt, danach wird der Hut aufgesetzt. Optional können auch Wackelaugen aufgeklebt werden. Der Mantel wird aufgefädelt und um den Zapfen gebunden, zuletzt wird der Bart angeklebt.

Der Engel

Der Engel besteht fast nur aus Wolle, am besten eignet sich ein Gemisch auf Wolle und Seide. Ein Stück wird in der Mitte verknotet und zusammengelegt. Ein zweites, kleineres Stück erhält an beiden Seiten einen Knoten und wird unter den Knoten des ersten Stücks gelegt. Ein drittes Stück wird zu Flügeln geformt und hinten angelegt. Alles wird mit einem Faden zusammengebunden, an dem der Engel dann auch an den Weihnachtsbaum gehängt werden kann.

