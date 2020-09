Siegenerin klaut und flieht auf Drogen vor Polizei über A 45

Siegen/Lüdenscheid. Diebstahl in Hamm, Unfallflucht in Lüdenscheid, Verfolgungsjagd bis Freudenberg, dazu Kokain und Opiate im Blut: Das wird übel für die Siegenerin

In gleich drei Stadtgebieten und unterschiedlich zuständigen Polizeibehörden ist am Donnerstagnachmittag, 10. September, eine Autofahrerin aus Siegen aufgefallen: Sie hatte zunächst in Lüdenscheid einen Unfall verursacht und war geflüchtet. Beamte der Dortmunder Polizei stellten sie letztlich – nach einem weiteren gescheiterten Fluchtversuch – auf dem A-45-Rastplatz Lindenberg auf Freudenberger Gebiet.

Bei der Kontrolle lieferte die Fahrerin den Beamten gleich mehrere Gründe, sie mit zur Wache zu nehmen: Die 38-Jährige Siegenerin stand unter Drogen und hatte den Kofferraum voll mutmaßlichem Diebesgut.

Polizei verfolgt fliegende Siegenerin mit Martinshorn auf die A45

Der Reihe nach: Gegen 17.20 Uhr ereignete in Lüdenscheid ein Auffahrunfall vor einer Ampel. Als ein 48-jähriger Unfallbeteiligter die Polizei rief, stieg sein Gegenüber, eine Frau, in ihr Auto und fuhr auf die A 45 Richtung Frankfurt davon, so die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizeiwache Freudenberg sichtete ihren Wagen in Höhe des Rastplatzes „Löffelberg“ und nahm die Verfolgung auf. Etwa 600 Meter vor der Anschlussstelle Freudenberg gaben sie entsprechende Anhaltezeichen, denen die Fahrerin auch zunächst folgte. Kurz vor der Anschlussstelle fuhr sie aber nicht von der Autobahn herunter, sondern gab Gas und brauste über den Seitenstreifen wieder auf die A 45.

Mit Blaulicht und Martinshorn verfolgten die Einsatzkräfte die Flüchtende. In Höhe des Rastplatzes „Lindenberg“ bemerkten sie dann das Auto, geparkt hinter einem Sattelzug. Die Beamten reagierten schnell, blockierten das Auto mit ihrem Streifenwagen und nahmen die Frau fest.

Siegenerin hat THC, Kokain und Opiate im Blut – und Diebesgut im Kofferraum

Recht eindeutig, warum sie sich so verhalten hatte: Ein freiwilliger Drogenvortest war positiv auf THC, Kokain und Opiate. Ein Arzt entnahm der 38-jährigen Siegenerin auf der Wache daher mehrere Blutproben.

Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte im Kofferraum des Autos originalverpacktes mutmaßliches Diebesgut – Wert: hoher dreistelliger Bereich. Die 38-Jährige konnte weder Belege oder nachvollziehbare Begründungen für die Herkunft der Gegenstände liefern und gab den Diebstahl zu. Ihren Angaben zufolge hatte sie das Diebesgut am Vormittag in einem Baumarkt in Hamm entwendet. Die Beamten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Siegenerin erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Hehlerei.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.