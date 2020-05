Siegener Wertstoffzentrum unter neuer Regie

Das Wertstoffzentrum Siegerland auf dem Haardter Berg in Weidenau hat einen neuen Betreiber,

Weidenau. Das Wertstoffzentrum auf dem Haardter Berg in Weidenau wird nun von der Siegerland Umweltservice GmbH betrieben.

Die „Siegerland Umweltservice GmbH“ ist seit 1. Mai neue Betreiberin des Wertstoffzentrums auf dem Haardter Berg. Das hat die Eisen- und Stein-Gesellschaft mbH Horn & Co. bekanntgegeben. Das Siegener Familienunternehmen ist dazu eine Partnerschaft mit der Knettenbrech+Gurdulic Mittelhessen GmbH eingegangen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Entsorger in Burbach und im Lahn-Dill-Kreis

„Unsere beiden Familienunternehmen sind schon seit vielen Jahren Geschäftspartner“, so Argjend Kameraj, Geschäftsführer der Eisen- und Stein-Gesellschaft mbH Horn & Co., die seit vielen Jahren das Wertstoffzentrum Siegerland auf dem Haardter Berg betreibt. Das Unternehmen hatte bereits länger nach einem strategischen Geschäftspartner Ausschau gehalten, um zukünftigen Anforderungen an eine moderne Kreislauf- und Recyclingwirtschaft zu begegnen.

Knettenbrech+Gurdulic sieht in der Fusion vor allem die Chance, Synergien zu erschließen. „Als kommunaler Entsorger des angrenzenden Lahn-Dill-Kreises sowie der Gemeinde Burbach optimieren wir mit diesem Schritt unsere logistischen Abläufe und reduzieren den CO 2 -Ausstoß“, so Christian Meret, Geschäftsführer der Knettenbrech+Gurdulic Mittelhessen. „Recycling ist Klimaschutz. Jede Tonne wiederverwerteter Abfälle bedeutet eine Tonne natürlicher Rohstoffe, die geschont werden.“

Wertstoffhof und Bauschuttaufbereitung

Am Firmenstandort Siegen werden derzeit ein Wertstoffhof, eine Bauschuttaufbereitungsanlage, ein Containerdienst sowie verschiedene Sortier- und Umschlagsanlagen betrieben. Zahlreiche Abfälle werden angenommen und dem Recycling zugeführt.„Wir nutzen diese Gelegenheit, um unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter zu intensivieren und das Wertstoffzentrum Siegerland weiterzuentwickeln“, erklärt Michael Diehl, Geschäftsführer der zukünftigen Siegerland Umweltservice GmbH, die ihren bisherigen Sitz am Haardter Berg in Siegen behält.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.