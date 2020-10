Siegener Urban-Art-Festival: Werke zum Finale versteigert

Siegen. Zum Abschluss von „Out & About“ in Siegen werden die Werke für den guten Zweck versteigert. Auktion nach Rundgang am Sonntag im Herrengarten.

Für Sonntag, 18. Oktober, lädt Kultur Siegen zum öffentlichen Kunst-Spaziergang ein, bei dem die noch verbliebenen Exponate des Urban Art Festivals „Out & About“ abgebaut werden, um sie im Anschluss zu versteigern.

Ursprünglich geplant hatte Kultur Siegen das Urban-Art-Festival als Alternative zu Ausstellungen in der städtischen Galerie Haus Seel, die ab März 2020 sanierungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Der Idee, Kunst im Öffentlichen Raum zu produzieren und zu präsentieren schlossen sich fast 100 regionale und überregionale Künstler an. Das Festival begann, als coronabedingt die überwiegende Zahl der Kulturveranstaltungen abgesagt werden musste.

Das Siegener Urban-Art-Festival „Out & About“

Zwischen Juni und Oktober wurden zehn Standorte in der Siegener Innenstadt bespielt: „Color Blocking“ am Herrengarten, Fassadenkunst am Hettlage-Gebäude, Klangraum-Installationen im Schlosspark, K-Pop auf der Siegbrücke, die „Verhüllung“ der Germania in der Fißmer-Anlage oder die Bauzaun-Galerie auf dem Scheinerplatz: Überall im Zentrum malten, zeichneten und werkelten Artisten und veränderten das Bild der Stadt - zumindest temporär. Das Spektrum an Ausdrucksformen reichte vom Miniatur-Schloss in der Schnellkugel (Matthias Schamp) bis zum 19 Meter langen Henner-und Frieder-Comic des Vereins „Jugend mal anders“. Sprichwörtlich im Vorbeigehen konnte das Publikum Repräsentanten der Siegener Kunstszene kennenlernen und einen Eindruck davon gewinnen, dass „Street Art“ oder auch „Urban Art“ aus weit mehr besteht als Graffiti-Tags.

Realisiert werden konnte das Festival dank der Förderung der Kulturregion Südwestfalen, des Kultursekretariats Gütersloh und der Sponsoren Sparkasse Siegen und Innogy.

Das Festival-Finale mit Rundgang und Versteigerung im Herrengarten

Teil des Festival-Konzepts war, dass die Eingriffe in den Öffentlichen Raum auf Zeit sind. Mit Ausnahme des großen Wandgemäldes am Bunker Burgstraße wurden Gemälde und Zeichnungen auf Holz- oder Metallplatten aufgebracht. Die Kunstschaffenden schlugen vor, die noch vorhandenen Objekte zugunsten eines wohltätigen Zweckes zu versteigern. Der Erlös soll ans Café Patchwork gehen, eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe.

Der Ablauf Sonntag, 18. Oktober, ist um 15 Uhr Treffen am Bunker Burgstraße. Dort wird das Kunstwerk „Gruppenbild“ von Boris Hoppek vorgestellt. In der Galerie Haus Seel werden die Kunstwerke „Moonlight Serenade“ von Kai-Uwe Körner und „Das Leben der Anderen“ von Jutta Fischer im Schaufenster gezeigt. An der Kölner Straße 27 (ehemals Hees privat) gibt es die Werke „Zeigt Euch! (Fotocollage)“ von Ludwig Frankovski und „Synaptic Flow“ von IngoSchultze-Schnabl durch beide Künstler vorgestellt. Kölner Straße 48: Vorstellung des Kunstwerks „Siegberg-Bummel“ von Ingo Schultze-Schnabl. Oberstadtbrücke: Aufführung der K-Pop-Gruppe des Vereins „Jugend mal anders“ (Juma). Im Herrengarten werden „Color Blocking“ von „Fuck being creative“ und der „Gruppe 3/55“ sowie die von Friederike Klein und Clara Wanning gestalteten Metalltafeln („Henner und Frieder“-Comic) am ehemaligen Reformhaus Bach gezeigt. Gegen 16.30 Uhr beginnt die Kunstauktion am Herrengarten. Kunstführer und Auktionator ist Olaf Neopan Schwanke. Übersicht der Werke und Zweck des Erlöses online auf www.urban-art-siegen.de.

Zum Festival-Finale werden noch einmal alle Kunstinteressierten und alle Urban-Art-Akteure zusammengebracht, um am künstlerischen „Kehraus“ teilzunehmen. Nach dem Rundgang (siehe Infobox) werden die Arbeiten eingepackt und zum Herrengarten gebracht, wo sie ab 16.30 Uhr zum Kauf angeboten werden.

Wer am Sonntag nicht an der Versteigerung teilnimmt, kann dennoch bieten: Auf www.urban-art-siegen.de sind die zum Verkauf stehenden Werke abgebildet und beschrieben, mit Angaben zum Format und zum Mindestgebot.

Für die Teilnahme am Kunstspaziergang ist eine Anmeldung erforderlich https://serviceportal.siegen.de/formsolutionsservice/call/43. Telefonische Anfragen und Angebote bei Kultur Siegen, 0271/404-3057. Besucher werden gebeten, auf Abstand zu achten und Masken zu tragen.

