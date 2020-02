Siegener Schüler erforschen lokale NS-Vergangenheit

Nur wenige Hände gehen hoch, als Christian Brachthäuser die Schülerinnen und Schüler fragt, wer von ihnen schon ein Archiv besucht hat. Nicht verwunderlich bei der Generation „Soziale Medien“, sagt der Mitarbeiter des Siegener Stadtarchivs. Mit dem Projekt „Das Siegerland unter dem Hakenkreuz“ des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ändert sich das.

Die 10a der Schule ist zu Gast im Stadtarchiv. Die Jugendlichen sollen Einblicke in die NS-Vergangenheit der Stadt bekommen und selbst Quellen aus dieser Zeit untersuchen. In Kleingruppen befassen sich die 22 Schülerinnen und Schüler mit den Themenbereichen: nationalsozialistische Führungselite, die Jüdische Gemeinde und ihre Synagoge, Siegen und seine Kriegsverbrecherprozesse und nationalsozialistische Ideologie im Siegerland.

Inhalte sollen praxisnah im Stadtarchiv Siegen vermittelt werden

Die Lokalgeschichte steht im Mittelpunkt. „Die Schüler sollen erfahren, wie ihre Heimatregion von der NS-Herrschaft betroffen war“, sagt Geschichtslehrer Martin Reinschmidt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Gemeinsam mit zwei Kolleginnen und Mitarbeitern des Stadtarchivs hat er das Projekt in diesem Jahr zum ersten Mal gestartet. „Wir wollten einen neuen Ansatz ausprobieren. Die Schüler sollen den Umgang mit Quellen praxisnah lernen und nicht nur lesen, was im Geschichtsbuch steht“, erklärt Reinschmidt.

Unter Leitung von Lehrer Martin Reinschmidt erproben die Schulklasse eine neue Lernform. Foto: Nicolas Stange / Westfalenpost

Ein Ansatz, den die Schule mit dem Archiv umsetzen möchte. „In unserer reizüberfluteten Gesellschaft müssen die Fragen lauten: „Wo kommen Informationen her und wie gehe ich damit um?“, sagt Christian Brachthäuser.

Schüler finden Widersprüche in Unterlagen

Dazu durchstöbern die Jugendlichen an diesem Tag Reproduktionen von Originaldokumenten, die ihnen das Archiv zur Verfügung stellt: alte Zeitungsartikel werden gelesen, Bücher auf ihren Inhalt überprüft und Biografien über Führungspersonen des NS-Regimes aus dem Siegerland untersucht. Und schon nach einigen Minuten fällt einer Gruppe um Jolina (16) und Pal (16) ein erster Widerspruch auf: Zwei Bücher machen unterschiedliche Angaben zum Eintrittsdatum Paul Gieslers in die NSDAP. In dem „Jahrbuch für regionale Geschichte. Aufsätze zur Stadtgeschichte“ von 2000 wird das Jahr 1928 genannt. Das Buch „Kriegsende 1945 in Siegen“ verzeichnet den Eintritt Gieslers jedoch erst ein Jahr später.

Das besondere an der Personalie: Giesler ist Sohn des Architekten Hermann Giesler, der am Bau der Siegener Synagoge beteiligt war. Im November 1938 wurde das religiöse Zentrum der Jüdischen Gemeinde während der nationalsozialistischen Pogrome zerstört.

Aufklärung über Fake-News im Schulunterricht

Von den Erkenntnissen der neuen Lernform ist Jolina beeindruckt: „Ich finde es interessant, echte Schriften als Quelle zu nutzen, definitiv spannender als ein Schulbuch.“ Im Geschichtsunterricht hätten sie bereits über Quellenanalyse und Fake-News gesprochen.

Siegen und Umland Stadtarchiv besuchen Das Stadtarchiv Siegen im Krönchen-Center, Markt 25, ist für jeden Bürger zugänglich. Die Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 10 bis 19 Uhr sowie mittwochs und freitags von 10 bis 15 Uhr. Montags bleibt das Stadtarchiv geschlossen, an jedem vierten Samstag im Monat ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

„Nich alle Informationen, die veröffentlicht werden, sind auch wahrheitsgetreu. Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen und häufig kann die Wahrnehmung auch täuschen.“ Die Präsenz von Führungspersonen des Nazi-Regimes im Siegerland war den Schülerinnen und Schülern in dieser Form nicht bewusst.

Besuch der Gedenkstätte Hadamar geplant

Den gesamten Tag verbringen die Jugendlichen jedoch nicht im Archiv. Bei einem Stadtrundgang sollen ausgewählte Stationen die Taten des Nazi-Regimes in Siegen aufzeigen – wie die Gedenktafel zur Erinnerung an die deportierten jüdischen Menschen am Bahnhof. Am Freitag besucht die Klasse mit Lehrer Martin Reinschmidt dann die Gedenkstätte Hadamar.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Dann sind die beiden anderen Klassen 10b und 10c im Archiv – sie haben die Gedenkstätte am Donnerstag besucht. Ihre Ergebnisse aus den beiden Tagen wollen die Schülerinnen und Schüler mit einer Wandzeitung der restlichen Schulgemeinschaft präsentieren.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.