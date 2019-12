Siegen. Das Projekt „GestaltBar“ bringt die Uni Siegen, das Jugendamt und zwei Schulen zusammen. Jugendlichen sollen hier digitale Kompetenzen erwerben.

Siegener Schüler bauen Roboter aus Lego-Steinen

Michaela und Leyla tüfteln an einem Mini-Roboter. Warum reagiert der nicht wie gewünscht auf die Farbsignale? Warum hakt es bei der Steuerung über das Tablet? Das sind nur zwei der Fragen, die sie sich stellen. Die Schülerinnen nehmen einmal in der Woche an dem Projekt „GestaltBar“ der Deutschen Telekom Stiftung teil. Das Angebot richtet sich an Acht- und Neuntklässler zweier Schulen und findet im städtischen Kinder- und Jugendtreff Westhang in Geisweid statt.

Uni Siegen, zwei Siegener Schulen und Jugendamt arbeiten zusammen

Prof. Dr. Daniel Mays, Erziehungswissenschaftler an der Universität Siegen, hatte sich mit Unterstützung des „Haus der Wissenschaft“ der Universität für das Projekt „GestaltBar – die digitale Werkstatt“ bei der Deutschen Telekom Stiftung beworben – mit Erfolg. 10.000 Euro stellt die Stiftung für die Umsetzung des Vorhabens zur Verfügung.

Siegerland Alle Schüler ziehen mit Die Lego-Roboter verfügen über Elektromotoren, Sensoren und programmierbare Steine, so dass die Bohrer anhand von Farben erkennen, was sie bei welcher „Gesteinsart“ zu tun haben. „Ich bin beeindruckt, wie gut alle Schüler mitziehen“, sagt Tim Homrighausen, der die Jugendlichen anleitet.

Primäres Ziel ist die Vermittlung digitaler Kompetenzen an Jugendliche. Zum Projekt zählen auch Unternehmensbesuche. Bundesweit gibt es inzwischen 21 GestaltBars. „In Siegen ist eine bemerkenswerte Kooperation entstanden, da Universität, zwei Schulen und das Jugendamt der Stadt zusammenarbeiten. Das haben wir in der Form bislang noch nicht erlebt. Das Konzept hat sehr viel Substanz“, sagte Johannes Schlarb, Projektleiter bei der Deutschen Telekom Stiftung anlässlich eines Besuchs in der GestaltBar.

Wissenschaftler der Uni Siegen leitet Jugendliche an

Jeweils acht Schüler und Schülerinnen der achten Klasse der Gesamtschule auf dem Schießberg und der neunten Klasse der Geschwister-Scholl-Hauptschule kommen im Rahmen des Wahlpflichtfachs jeden Donnerstag in den Räumen des Jugendtreffs zusammen. Unter Anleitung von Tim Homrighausen, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team von Prof. Mays, haben die Jugendliche seit den Sommerferien Roboter aus Lego-Steinen gebaut.

Siegener Schüler sind begeistert

Die Idee, sich für eine GestaltBar in Siegen zu bewerben, war für Erziehungswissenschaftler Prof. Mays naheliegend: „Ich war selbst zehn Jahre im Schuldienst tätig und weiß, wie wichtig eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis ist. Wir haben als Forschende den Auftrag, auch anwendungsorientierte Projekte zu initiieren.“ Und das Konzept kommt an: „Ich interessiere mich für Technik, also wollte ich einfach mal sehen, wie es hier so ist. Es macht echt Spaß und ist interessant“, sagt Neuntklässlerin Michaela.

Projekt „GestaltBar“ läuft erst einmal bis 2021

Das Projekt in Siegen läuft vorerst bis 2021. Die Hoffnungen der Beteiligten ruhen darauf, Unternehmen als Unterstützer für eine Fortsetzung gewinnen zu können. Die beiden Schulleiter, Christoph Weißer von der Geschwister-Scholl-Schule und Alexander Lisai von der Gesamtschule auf dem Schießberg, sind von dem Konzept restlos überzeugt. In den Schulen fehlten häufig die technische Ausstattung oder im eng getakteten Lehrplan schlicht die Zeit.

„Außerdem hat so ein außerschulischer Lernort einen besonderen Reiz. Die Jugendlichen sehen etwas anderes – und wir sehen neue Gesichter im Jugendtreff“, nennt Carsten Hermann vom Jugendamt der Stadt Siegen weitere Vorteile dieser besonderen Symbiose.

