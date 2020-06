Siegener Polizei sucht Einbrecher – Schmuck gestohlen

Weidenau. Schmuck hat ein Einbrecher aus einer Wohnung in der Weidenauer Bismarckstraße gestohlen – fast unter den Augen der Bewohnerin.

Schmuck im Wert von einigen hundert Euro ist die Beute eines noch unbekannten Einbrechers.

Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr hatte eine ältere Dame in der Bismarckstraße in Weidenau aus ihrem Küchenfenster geschaut und einen Mann gesehen, der unter dem Fenster über eine Wiese vom Haus in Richtung Einkaufszentrum weglief.

Dieb nimmt weißes Schmuckkästchen mit

Die Frau sah im Schlafzimmer nach und bemerkte dort das nun offenstehende Fenster, das zuvor nur in Kippstellung war. Obwohl die Frau sich in der Wohnung befand, hatte der Mann anscheinend das gekippte Fenster geöffnet. Aus dem Schlafzimmer stahl der Mann ein weißes Schmuckkästchen mit Schmuck.

Der Mann wird als circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine blaue Jeansjacke. Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0.

