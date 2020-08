Siegener Open-Air-Kino ist zufrieden mit der Corona-Saison

Siegen. Die Macher des Open-Air-Kinos am Oberen Schloss in Siegen bekommen viel Lob für ihren Mut, die Freiluftfilm-Saison trotz Corona durchzuführen.

Nach den ersten vier Wochen Open-Air-Kino in Corona-Zeiten, zieht Veranstalter Martin Horne eine erste Zwischenbilanz. Und die ist positiv: Unter schwierigen Bedingungen und hohen Auflagen wurde das Siegener Open-Air-Kino in diesem Jahr binnen fünf Wochen Vorbereitungszeit aus dem Boden gestampft – eine logistische und organisatorische Herausforderung für alle Beteiligten, die sich gelohnt habe, so Horne.

Die Erfahrungen mit dem Open-Air-Kino Siegen in der Corona-Zeit

Viele Menschen hätten sich bei ihm für seinen Mut bedankt, das Open-Air-Kino stattfinden zu lassen. Die Kinobesucher hätten die Corona-Sicherheitsmaßnahmen ohne weiteres akzeptiert, Diskussionen über Maskenpflicht und Mindestabstände blieben überwiegend aus. Vielen scheinten die Maßnahmen vielmehr nicht weit genug zu gehen: Telefonisch und via Facebook musste Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass seit dem 15. Juli Veranstaltungen wie das Open-Air-Kino in dieser Form wieder möglich sind. Denn trotz Lockerungen würden viele Besucher größere Veranstaltungen nach wie vor meiden.

Das mache sich bei den Besucherzahlen bemerkbar: Nach vier Wochen waren es knapp 2800 Gäste am Schloss, knapp 30 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, im Vergleich zu den Jahren 2013 bis 2018 aber sehr solide. Die beliebtesten Filme waren „Knives Out“ (202 Besucher), „Nightlife“ (189) und „Das perfekte Geheimnis“(158). Für die zweite Programmhälfte, die von Mittwoch, 5., bis Sonntag, 30. August, läuft, wünschen sich sie die Veranstalter, viele ihrer Stammgäste noch einmal wiederzusehen und freuen sich über jeden neuen Besucher.

Kommende Filmhöhepunkte im Siegener Open-Air-Kino

An guten Filmen werde es jedenfalls nicht scheitern, verspricht Martin Horne: Neben Arthouse-Hits wie „Emma“ (13. August), „Little Women“ (9.) und „Judy“ (20.), finde mit „Star Wars IX“ (22.) und „Jumanji 2“ (28.) wieder großes Popcorn-Kino statt. Große Stücke setzt Horne auch auf die Filmbiografie Udo Lindenbergs: „Lindenberg! Mach Dein Ding“ (8. und 13. August) ist gleich zwei Tage im Programm. Auf beiden Leinwänden gleichzeitig werden die „European Outdoor Film Tour 2020“ (7. August), die„International Ocean Film Tour 7“ (21.) und die Doku „An den Rändern des Horizonts (Greenpeace)“ (23.) gezeigt.

Theater statt Film Mit Vorfreude blickt das Team des Open-Air-Kinos auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen des Siegener Sommerfestivals: Samstag, 15. August (bei schlechter Witterung Sonntag, 16. August), bleibt der Projektor aus; vor der großen Leinwand auf der Brunnenwiese gastiert das Kölner „N.N.-Theater“ mit ihrer neuen Produktion „Exit Casablanca“ – passend zum Kino. Alle Infos, Programm und Tickets gibt es auf www.siegener-openairkino.de.

Der überraschend beliebte „Geheimnis eines Lebens“ (6. August ) bekam ebenso wie „Nightlife“ (14.) und „Parasite“ (15.) eine Zusatzvorstellung. Auch aktuellere Filme haben es ins Programm geschafft: „Harriet – der Weg in die Freiheit“ (27. August), „Der Fall Richard Jewell“ (28.) und „Marie Curie – Element des Lebens“ (29.) laufen bereits acht Wochen nach ihrer Deutschland-Premiere im Open-Air-Kino.

„Das letzte Land“ feiert Siegen-Premiere im Open-Air-Kino

Nach erfolgreicher Festivaltour einmal quer durch die Welt feiert „Das letzte Land“ am Sonntag, 9. August, Siegen-Premiere. Der Science-Fiction-Film über zwei ungleiche Männer, die im Weltall nach einem besseren Ort suchen, wird dann auf der Brunnenwiese gezeigt.

„Das letzte Land“ ist eine Produktion aus -Wittgenstein: Die Macher stammen alle aus der Region, die Raumschiffkulisse wurde hier gebaut, alle Bilder wurden hier gedreht – sowohl die „echten“ mit Torben Föllmer und Milan Pešl in den Hauptrollen, als auch die „täuschend-echten“ mit Raumschiffen und Sternennebeln. Im Anschluss stehen die Macher dem Publikum für eine Fragerunde zur Verfügung.

