Siegener Notarzt eilt zur Hilfe: Auto überschlägt sich

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde der Notarzt aus Siegen am Freitagabend gerufen. Eine 18-jährige Fahranfängerin sowie ihre 51-jährige Mitfahrerin waren von Katzenbach kommend in Fahrtrichtung Brachbach auf der K 97 unterwegs und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Linkskurve. Sie geriet auf den Grünstreifen und konnte das Fahrzeug nicht mehr kontrollieren, das sich anschließend überschlug. Der Kleinwagen blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen. Die beiden Insassen mussten mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

