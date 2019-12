Siegen. Biologin Dr. Mareike Müller von der Uni Siegen betreibt Grundlagenforschung zu Mukoviszidose. Preis der Christiane-Herzog-Stiftung sichert Arbeit

Siegener Mukoviszidose-Expertin: Betroffene besser behandeln

Die Humanbiologin Dr. Mareike Müller von der Uni Siegen hat den Preis der Christiane-Herzog-Stiftung zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung auf dem Gebiet der Mukoviszidose erhalten. Mit ihrer Forschung möchte sie Grundlagen zur besseren Behandlung von Betroffenen schaffen.

Bis zu 8000 Menschen in Deutschland leiden an Mukoviszidose. Die genetisch bedingte Krankheit betrifft beispielsweise die Lunge: Zäher Schleim verstopft die Organe. Die Lebenserwartung bei Neugeborenen liegt heute bei 53 Jahren. Dr. Müller trägt mit ihrer Forschung dazu bei, Behandlungsgrundlagen zu verbessern. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und sichert die Forschung für ein weiteres Jahr.

Bakterien „Pseudomonas aeruginosa“ schützen sich selbst

Ausschlaggebend für den tödlichen Verlauf der Krankheit sind oft die Bakterien „Pseudomonas aeruginosa“. Sie vermehren sich in der Lunge und produzieren eine robuste Schleim-Schutzschicht um sich herum. Diese sogenannten bakteriellen Biofilme verursachen bei den meisten Patienten in ihren 30er-Jahren schwere, chronische Lungeninfektionen. Bei Bakterien in Biofilmen wirken Antibiotika oft nicht oder sehr schlecht. Frauen mit solchen Lungeninfekten sterben im Schnitt 1,7 Jahre früher als Männer.

Siegerland Zur Person Dr. Mareike Müller leitet die Nachwuchsforschergruppe „Biofunktionale Materialien für zelluläre und angewandte Mikrobiologie“, die dem Lehrstuhl der Physikalischen Chemie I angehört und dem Forschungszentrum für Mikro- und Nanochemie und -technologie (Cµ) der Universität Siegen zugeordnet ist.

Die Konzentration des Hormons Östradiol im Blut kann im weiblichen Körper etwa 25 Mal höher sein als bei Männern, bei Schwangeren sogar 2000 Mal höher. Der hormonelle Unterschied zwischen Männern und Frauen wird als ein Grund für die unterschiedlich hohen Lebenserwartungen angenommen.

Siegener Team erforscht Fähigkeit des Bakteriums zum Selbstschutz

Mareike Müller und ihr Team erforschen, wie genau das Hormon die Fähigkeit des Bakteriums verändert, Biofilme auszubilden. Die Erkenntnisse könnten mittel- bis langfristig die Behandlungskonzepte verbessern; Ärzte Medikamente besser nachregulieren und Patientinnen bessere Informationen zum Einfluss hormoneller Verhütung auf den Krankheitsverlauf geben.

Mareike Müller kooperiert mit der Universität der Westbretagne (UBO) und dem französischen Forschungsinstitut INSERM in Brest, Frankreich. Der Kooperationspartner isoliert aus dem Husten-Auswurf von Mukoviszidose-Patienten Bakterien und stellt diese der Uni Siegen für Forschungszwecke zur Verfügung.

Wichtiger psychologischer Effekt für weibliche Patientinnen

Mit dem Preisgeld kann Mareike Müller die Fähigkeit zur Biofilmbildung dieser Isolate mikrobiologisch analysieren. Die Biologin prüft, ob sich Biofilme von Bakterien, die von Frauen isoliert wurden, von solchen, die von Männern isoliert wurden, unterscheiden. Sie vergleicht das Wachstum ohne hormonelle Behandlung mit dem Wachstum unter Zugabe verschiedener Mengen von Östradiol – wirkt sich das Hormon auf Biofilme aus, beeinflusst es die Kommunikation der Bakterien und deren Organisation zum Biofilm?

Die Siegener Forschung hat auch eine psychologische Bedeutung. Mukoviszidosepatienten sind in der Regel sehr gut über die Krankheit informiert und müssen sehr diszipliniert sein, damit es ihnen möglichst lange gut geht – etwa in Sachen Ernährung. „Für Patientinnen kann es emotional sehr wertvoll sein, zu wissen, dass es auch biologische Gründe gibt, wenn es ihnen schlechter geht als männlichen Betroffenen und sie selbst nicht die Schuld dafür tragen, weil sie sich vielleicht nicht genug angestrengt haben“, sagt Dr. Müller. Diesen psychischen Faktor dürfe man nicht unterschätzen.

Auch deshalb pflegt sie den Kontakt mit der Mukoviszidose-Regionalgruppe Siegen. Die Betroffenen in der Region seien sehr interessiert an dieser Forschung, so Müller, die für 2020 zu einem Treffen der Regionalgruppe eingeladen ist, um von ihrer Forschung zu berichten.