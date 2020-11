Siegener Modelabel „zero27one“ mit viel Heimatliebe

„Corpdress“ heißt die Firma, die Andre und Kathrin Hähner 2018 gegründet haben. Jetzt hat das Unternehmen Gesellschaft bekommen: Das Modelabel „zero27one“ steht für Bekleidung und Gegenstände mit Siegerländer Platt und den Siegener Wahrzeichen.

Das Siegener Unternehmen Corpdress

„Wir sind eigentlich auf Bekleidungskonzepte für die Gastronomie, Flusskreuzfahrten oder die Hotellerie spezialisiert“, sagt Geschäftsführer Andre Hähner. Er und seine Frau nehmen Aufträge von Kunden aus ganz Europa entgegen und planen dann vom Stoff und Faden bis hin zu Stickereien die angeforderte Bekleidung durch. Der Name „Corpdress“ bezieht sich darauf, dass Hähner sich bei der Anfertigung der Bekleidung an der „Corporate Identity“ des Unternehmens orientiert. Dazu fahren sie durch ganz Europa zu den einzelnen Unternehmen und nehmen Maß – bei Kapitänen oder der Rezeptionistin im Hotel.

Ihre Hauptsaison ist eigentlich von März bis Oktober. Den größten Umsatz machen sie bei Flusskreuzfahrt-Unternehmen werden.

Ihre Hauptsaison ist eigentlich von März bis Oktober. Den größten Umsatz machen sie bei Flusskreuzfahrt-Unternehmen werden. Diese Umsätze seien dieses Jahr zu 95 Prozent weggefallen. „Durch den ersten Corona-Lockdown wurden viele unserer Buchungen storniert. Wir haben dadurch im Lager Klamotten im Wert von 250.000 Euro hängen“, sagt Andre Hähner.

zero27one: Mode aus und für Siegen

Das Ehepaar wollte selbst kreativ werden und Heimatverbundenheit mit einem eigenen Modelabel zum Ausdruck bringen. So gründeten sie voriges Jahr „zero27one“ , der Name bezieht sich auf die Siegener Telefonvorwahl 0271. „Wir wollten mal etwas Anderes und Kreatives machen. Wir haben uns für ein Modelabel von Siegenern für Siegener entschieden“, sagt Andre Hähner. Sie lassen sich von Lieferanten T-Shirts, Pullover, Kappen oder Taschen liefern.

Darauf patchen oder sticken sie dann ihre Designs. Das können zum Beispiel Siegener Wahrzeichen wie das Krönchen der Nikolaikirche oder Henner und Frieder sein. Außerdem findet oft Siegerländer Platt wie „Nodda“ oder „Mäckes“ einen Platz auf der Bekleidung. Bei ihren Artikeln steht die Nachhaltigkeit und Fair Trade im Vordergrund: „Unsere Einkaufstaschen sind zum Beispiel aus recycelten PET-Flaschen“, sagt der Geschäftsführer Andre Hähner.

Kathrin Hähner trägt eine hrer selbst entwickelten „Nodda“-Masken. Foto: Leandra Stampoulis

Siegerländer Edelmetalle als Farbdesign

Bei den Aufdrucken und Patches orientiert sich das Ehepaar an den Farben Kupfer, Silber und Gold, da diese Edelmetalle im Siegerland abgebaut wurden. „Wir wollen etwas aus der Region erschaffen, das gleichzeitig mit der Region verbunden ist“, sagt Andre Hähner. Die Hähners möchten mit „ zero27one“ alle Siegerländer erreichen und das Zugehörigkeitsgefühl steigern.

„Der Verkauf erfolgt online. Über Facebook und Instagram haben wir Werbung gemacht. Vor allem der Maskenverkauf läuft gut“, sagt Hähner. Kunden, die die Stoffe vor dem Kauf mal anfassen wollen oder anprobieren möchten, können aber auch in der „Corpdress“ -Zentrale in Eiserfeld vorbei kommen. „Wir haben vor Ort eine kleine Showroom-Ecke eingerichtet.“

Siegener Modelabel setzt auf Qualität

Durch Corona und die Krise für ihr Unternehmen „Corpdress“ fanden Kathrin und Andre Hähner mehr Zeit für „zero27one“ . „Wir setzen uns regelmäßig zusammen, um zu überlegen, welche Designs und Siegerländer Sprüche wir noch umsetzen können. Uns macht das sehr viel Spaß,“ sagt Andre Hähner. Durch die Erfahrung mit dem „Corpdress“ -Unternehmen weiß das Ehepaar, was Qualität bei Bekleidung und Stoffen bedeutet. „Wir wollen unseren Kunden etwas für ihr Geld bieten. Durch unser Unternehmen haben wir gelernt, was unsere Kunden an Stoffen gut finden und können dieses Wissen für zero27one einsetzen.“

Letztes Jahr war das Ehepaar mit seinen Artikeln auf dem Weidenauer Weihnachtsmarkt vertreten. „Leider fällt das jetzt weg für uns, aber wir hoffen, dass wir unsere Kunden über Social Media erreichen können“, sagt der Geschäftsführer.

Siegerländer entwickelt eigene Maske

Man kommt aus dem Supermarkt und weiß nicht, wohin mit der Maske . Oft muss das Abziehen und Wiederanlegen schnell gehen. Das war Andre Hähner zu nervig. „Außerdem kann ich diesen leichten Druck hinter den Ohren nicht lange ertragen“, sagt der Unternehmer.

Deshalb konzipierte er eigene Masken mit einem verstellbaren Band, das hinter dem Kopf zusammen läuft.. Wenn man die Maske abziehen muss, kann man sie einfach um den Hals hängen lassen. „Bei unseren Masken gibt es außerdem die Möglichkeit, einen Filter einzulegen.

