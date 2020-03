Wenn es eine typisch Siegerländer Verkehrsikone gibt – dann den Hübbelbummler. Seit Jahren zockelt der rot-gelbe Doppeldecker-Bus von der Unter- in die Siegener Oberstadt. Sein charakteristisches Aussehen schreit geradezu danach, als Modell verewigt zu werden – findet jedenfalls der Kreuztaler Adrián Alonso Álvarez. Und hat ein Lego-Modell des historischen Stadtbusses entworfen, mit mehr als 1800 einzelnen Steinen, das mit ein bisschen Glück und Unterstützung vielleicht sogar in Serie gehen könnte.

Für die Hübbelbummler-Konstruktion Hilfe bei den Siegener VWS geholt

Alonso Álvarez ist begeisterter Lego-Bastler. Das dänische Spielzeugunternehmen hat eine treue weltweite Fangemeinde, auch unter Modellbauern, die nicht nur die fertigen Lego-Sets bauen, sondern selbst Modelle entwickeln. Das hat auch Adrián Alonso Álvarez getan: Er nutzte eine Software, um den Hübbelbummler von Grund auf, Legostein für Legostein, möglichst originalgetreu zu konstruieren.

Adrián Alonso Álvarez. Foto: privat

Alonso Álvarez traf sich dazu mit Gerhard Bettermann, Betriebsleiter der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) und dem Fahrer des Hübbelbummler , Paul „Pauli“ Werner, um möglichst viel über den Doppeldeckerbus zu erfahren, Fotos und Videos zu machen. „Man setzt am Rechner Steine aufeinander, das könnte man so auch mit echten Legosteinen machen“, erklärt er.

Der echte Siegener Hübbelbummler braucht Fahrgäste

Wobei selbst konstruieren ein gehöriges Stück schwieriger ist, als mit Bauanleitung ein bestehendes Modell zusammenzusetzen. „Ein richtiger Lego-Profi würde den Hübbelbummler so vielleicht nicht konstruieren“, meint Alonso Álvarez. Gerade auf der Unterseite, wo die Optik zunächst nicht die entscheidende Rolle spielt, habe er viel verbaut, um die Stabilität des Fahrzeugs zu gewährleisten.

Denn das ist der Anspruch jedes Lego-Konstrukteurs: Am Ende muss man damit spielen können. „Die Proportionen waren das Hauptproblem“, sagt Alonso Álvarez: Die Lego-Figuren beispielsweise sind zu klein für den von ihm gewählten Maßstab – aber was wäre der Hübbelbummler ohne Fahrgäste. Alonso Álvarez entwarf zig Treppen, die auf der Rückseite zum Oberdeck führen, bis endlich eine passte. Fast zwei Monate brauchte er, bis sein Modell fertig war, immer wieder setzte er sich hin, fertigte Skizzen, bastelte und tüftelte.

Online-Abstimmung für den Siegener Hübbelbummler bei Lego Ideas

Genau das sollen Kinder und Sammler aus aller Welt tun können, findet Alonso Álvarez: Sich ein Stück Siegerländer Verkehrshistorie ins Haus holen. Lego hat schon vor einiger Zeit einen abgestuften Wettbewerb ins Leben gerufen: Wenn genug Leute ein Modell unterstützen, kann es in Serie gehen. Irgendwann im September war Alonso Álvarez auf eine Fernseh-Doku zum Thema gestoßen und nachdem er zuerst die Nikolaikirche am Rechner nachbaute und dann feststellen musste, dass Lego keine religiösen Symbole für den Wettbewerb zulässt, entschied er sich für ein anderes Wahrzeichen der Region. „Den Hübbelbummler kennt jeder – und er ist massentauglich“, findet der Kreuztaler.

Der Hübbelbummler wie man ihn kennt – nur aus Lego. Foto: Adrián Alonso Álvarez

Dafür gibt es unterschiedliche Zeitetappen, in denen eine bestimmte Anzahl Unterstützer gewonnen werden muss. Als Adrián Alonso Álvarez seine Idee veröffentlichte, „hatte ich 100 schon in der ersten Nacht erreicht“. Im nächsten Schritt braucht er 1000 Unterstützer in einem Jahr. Gut 800, Stand Dienstag, sind es schon – und es bleiben noch knapp 400 Tage für die restlichen 200.

Gute Resonanz: Landrat und Stadt Siegen unterstützen den Plan

Die nächste Stufe: Sind nach einem Jahr 1000 Unterstützer erreicht, müssen innerhalb von sechs Monaten zunächst 5000 erreicht werden, in weiteren sechs Monaten schließlich 10.000. Dann gibt es ein sogenanntes „Review“, „Lego guckt drüber und entscheidet, ob es gebaut wird – vielleicht“, erläutert Alonso Álvarez.

Die Resonanz im Siegerland ist jedenfalls super. „Ich bin jetzt schon begeistert, wie das abgegangen ist“, freut sich Alonso Álvarez, dessen Arbeitgeber Radio Siegen den Lego-Hübbelbummler ebenfalls unterstützt. Dass so viele Menschen seinen Facebookbeitrag geteilt haben, vom Landrat bis zur Stadt Siegen zeige: „Mit Lego bauen muss mir definitiv nicht mehr peinlich sein.“ Das Bus-Jubiläum könnte eine ideale Gelegenheit sein, weitere Unterstützer zu finden.

Mitmachen kann jeder: Am einfachsten auf ideas.lego.com gehen und das Stichwort „Hübbelbummler“ in die Suchmaske eingeben. Dort kann man sich registrieren und den Siegerländer Lego-Hübbelbummler unterstützen.

