Siegener Haushalt schließt mit 6,8 Millionen Defizit ab

Siegen. Siegen will ab 2022 mit dem Haushalt in die schwarzen Zahlen kommen. Am Freitag haben Bürgermeister und Kämmerer den Etatentwurf vorgelegt.

Mit 6,8 Millionen Euro Defizit schließt der Haushalt 2020 ab, den Kämmerer Wolfgang Cavelius und Bürgermeister Steffen Mues am Freitag vorgestellt haben. Damit ist die seit 2014 andauernde Phase sinkender Fehlbeträge unterbrochen – im laufenden Jahr fehlen nur 5,1 Millionen.

Am Haushaltausgleich ab 2022, zu dem sich der Rat per Haushaltssicherungskonzept verpflichtet hat, hält die Stadt fest: Von da an sieht die langfristige Planung Überschüsse vor. Bezahlt werden die Defizite aus dem Eigenkapital. Von den 446 Millionen Euro, die 2009 noch da waren, sind bereits fast zwei Drittel verbraucht.

Die Stadt erwartet im nächsten Jahr 63 Millionen Euro an Gewerbesteuern, vier Millionen mehr als 2019, und 49,9 Millionen Euro Einkommensteuern, das sind 1,4 Millionen mehr. Bei den Ausgaben in dem 325-Millionen-Euro-Haushalt schlagen die Personalkosten mit 74,6 Millionen Euro (plus 2,3 Prozent) und die Kreisumlage mit 68 Millionen Euro (plus 5,5 Prozent) maßgeblich zu Buche.

Um zwei Millionen auf 235 Millionen Euro zurückführen will der Kämmerer die Summe der Kassenkredite, mit denen die laufenden Ausgaben finanziert werden. Bei den Investitionen und damit auch den erforderlichen Krediten legt die Stadt zu: um 2,4 auf 86,3 Millionen Euro. Schwerpunkte bei den Investitionen in Gesamthöhe von 28,3 Millionen Euro sind die städtischen Immobilien und die Straße.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.