Siegener Hauptbahnhof bekommt außerplanmäßig ein neues Dach

Siegen. Dank Corona-Konjunkturprogramm kann die Bahn auch in Siegen außerplanmäßg investieren. Nur die Tauben wird das nicht freuen.

Der Siegener Bahnhof bekommt – sozusagen außerplanmäßig – ein neues Dach. Siegen ist einer der 18 Bahnhöfe in NRW, die von einem Sofortprogramm des Bundes für Handwerksbetriebe profitieren. damit, so die Bahn in einer Pressemitteilung, können kleinere Verschönerungsmaßnahmen, wichtige Renovierungsarbeiten oder energetische Sanierungen kurzfristig umgesetzt werden.

Taubenvergrämung auf der Überführung

In Siegen wird die etwa 2000 Quadratmeter große Dachfläche auf dem Empfangsgebäude erneuert. Außerdem bekommt das Gebäude neue Türen. Nachbessern lassen will die Bahn auch eine Taubenvergrämung auf der neuen Überführung vom Empfangsgebäude zum Mittelbahnsteig und zur Fischbacherbergstraße. Schließlich wird ein weiterer „Zuginfomonitor“ am Durchgang zu den Bahnsteigen installiert.

Vor allem mittelständische Handwerksunternehmen seien mit den Renovierungsarbeiten beauftragt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Somit profitieren Handwerk, Bahnreisende sowie die Eisenbahninfrastruktur gleichermaßen.

Fünf Millionen Euro für ganz NRW

„Dank der zusätzlichen Mittel des Bundes werten wir gemeinsam mit dem regionalen Handwerke noch stärker unsere Bahnhöfe auf“, so Stephan Boleslawsky, Leiter des Regionalbereichs West der DB Station & Service AG: „Weil die Mittel kurzfristig einen Impuls in die Wirtschaft geben sollen, haben wir Projekte ausgewählt, die wir ergänzend zu den bereits laufenden Modernisierungen schnell umsetzen können. Das war eine echte Herausforderung für die ganze Mannschaft, innerhalb so kurzer Zeit Planung, Ausschreibung und Beauftragung abzuschließen.“

Mit dem Sofortprogramm setzt der Bund einen kurzfristigen Konjunkturimpuls zur Förderung von Handwerksbetrieben in Deutschland. Hierfür stellt er der Deutschen Bahn bis zu 40 Millionen Euro zur Verfügung, die im Jahr 2020 für Handwerksleistung verwendet werden. Darüber hinaus beteiligt sich die DB mit Eigenmitteln. In NRW werden insgesamt mehr als fünf Millionen Euro investiert.

