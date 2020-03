Siegen: Zoll kassiert Ferraris von Unternehmer ein – Betrug?

Die beschlagnahmten Fahrzeuge werden am Dienstag abtransportiert.

Siegen. Mehr als 600.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge soll ein Siegener Unternehmer hinterzogen haben. Drei seiner Sportwagen wurden beschlagnahmt.

Drei Sportwagen eines Siegener Unternehmers hat das Hauptzollamt Dortmund beschlagnahmt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hatten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit die Fahrzeuge im Wert von rund 180.000 Euro am Dienstag, 10. März, abtransportieren lassen – zwei Ferraris und ein Renault. Grundlage ist ein Arrestbeschluss in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Siegen gegen den Geschäftsführers des Unternehmens, das im Bereich Montagebau tätig ist.

Siegener Unternehmer soll Scheinselbstständige im großen Stil beschäftigt haben

Hintergrund der Beschlagnahmung: Der Beschuldigte soll Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut haben. Er soll eine Vielzahl von scheinselbstständigen Arbeitnehmern über mehrere Jahre hinweg beschäftigt und so mehr als 600.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen hinterzogen haben. Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Siegen weitergeführt.

