Siegen-Wittgenstein: Weniger Arbeitslose, mehr freie Stellen

Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Agentur für Arbeit Siegen ist im November zum dritten Mal in Folge gesunken. 8836 Menschen in Siegen -Wittgenstein waren in diesem Monat arbeitslos gemeldet, das sind 293 oder 3,2 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum November des Vorjahres gibt es 1781 Arbeitslose und damit 25,2 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote beträgt im November 5,6 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent.

„Noch sind statistisch keine Auswirkungen des abgeschwächten Lockdowns zu erkennen“, sagt Daniela Tomczak, Leiterin der Siegen er Arbeitsagentur. Neben der gesunkenen Arbeitslosigkeit sei der Bestand an offenen Stellen sogar leicht gestiegen. „Wir beobachten den Trend aber mit einem vorsichtigen Optimismus“, so Tomczak. Erst die kommenden Monate würden zeigen, welche Auswirkungen die Eindämmungsmaßen auf den Arbeitsmarkt im Kreis haben werden.

Nach zweitem Lockdown Anstieg der Kurzarbeit erwartet

Im Sommer hatte sich die Lage entspannt und einige Unternehmen konnten die Kurzarbeit beenden, das Belegen auch die Hochrechnungen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit, die nun für den Monat Juli vorliegen. 1589 Betriebe im Agenturbezirk Siegen nutzen dieses Mittel im Juli, 293 weniger als noch im Juni. 21.607 Beschäftigte befanden sich in Kurzarbeit, 7998 weniger als im Vormonat. Angesichts der Entwicklung der Corona -Pandemie erwartet die Agenturchefin in diesem Bereich jedoch einen Anstieg: „Aufgrund des derzeitigen Teil-Lockdowns sind viele Betriebe erneut gezwungen Kurzarbeit zu nutzen. Es ist bereits ein leichter Anstieg an neuen Anzeigen zu erkennen.“

Noch Freie Ausbildungsplätze in Siegen-Wittgenstein für 2020

Auch Anfang Dezember gibt es für Jugendliche in diesem Jahr noch die Chance auf einen Ausbildungsplatz. In den beiden Kreisen Siegen -Wittgenstein und Olpe sind noch 117 Stellen unbesetzt.

„Wer dieses Jahr keinen Ausbildungsplatz ergattern kann, sollte unbedingt am Ball bleiben“, rät Daniela Tomczak. Bei der Orientierung und der Suche nach einem Ausbildungsplatz bietet die Berufsberatung der Agentur Jugendlichen Hilfe an. „Für das Jahr 2021 sind bereits Ausbildungsstellen gemeldet, schnell sein lohnt sich“, sagt Tomczak.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .