Siegen-Wittgenstein: Ulla Belz wird neue Vize-Landrätin

Siegen-Wittgenstein. Die neue CDU-Kreistagsfraktion hat Personalentscheidungen getroffen. Hermann-Josef Droege ist neuer Fraktionschef.

Die CDU-Kreistagsfraktion hat Hermann-Josef Droege zur ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Fraktionsvize aus Wilnsdorf tritt die Nachfolge von Bernd Brandemann an, der nicht wieder für den Kreistag kandidiert hat. Neuer erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist der Hilchenbacher André Jung, der bisher auch die Stadtratsfraktion in Hilchenbach und den Bau- und Verkehrsausschuss des Kreistags geleitet hat. Zweiter stellvertretender Vorsitzender bleibt Bernd Ferger.

Hermann-Josef Droege ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen und derzeit Vorsitzender des Regionalrats für den Regierungsbezirk Arnsberg. Vorher war er, bis 2003, Bürgermeister der Gemeinde Burbach. Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion war er seit elf Jahren.

Jutta Capito gibt Posten auf

In ihrer konstituierenden Sitzung, die von Kreisvorsitzendem Volkmar Klein geleitet wurde, traf die Fraktion weitere Personalentscheidungen: Ursula Belz aus Bad Berleburg soll erste stellvertretende Landrätin werden; dieses Amt fällt der CDU als stärkster Kreistagsfraktion zu. Die Neunkirchenerin Jutta Capito, mit der die CDU als Spitzenkandidatin in die Kreistagswahl gezogen ist, gibt diesen Posten auf.

Ulla Belz wurde, wie zuvor Hermann-Josef Droge, in geheimer Wahl einstimmig nominiert. Mit ihr verbinde die CDU nicht nur „ein starkes politisches Signal in Richtung Wittgenstein sondern gleichzeitig hohe Anerkennung für den Wahlerfolg der CDU in Bad Berleburg und Ulla Belz persönlich“, sagte der neue Fraktionschef Hermann-Josef Droege. Jutta Capito dankte der Fraktion wie auch Ulla Belz und sagte ihre volle Unterstützung bei der Einarbeitung in die neuen Aufgaben der Wittgensteinerin zu. Vorsitzender Droege kündigte an, dass sich die neue Fraktion „engagiert, konstruktiv und kritisch“ auf die Arbeit in der neuen Wahlperiode vorbereiten werde. „Sicherlich haben wir uns ein besseres Wahlergebnis erhofft, aber jetzt nehmen wir als weiterhin stärkste Fraktion unseren Wählerauftrag an.

Beisitzer aus Netphen und Burbach

In eine Beisitzerpostion wurden Corie Hahn und Markus Böhmer (beide Netphen) sowie Thomas Helmkampf, Burbach, gewählt. Die Geschäftsführung verbleibt bei Gabriele Stinner, Siegen, das Amt des Schriftführers wurde Martin Achatzi, Bad Laasphe, übertragen, der außerdem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen wird.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.