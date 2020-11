Siegen-Wittgenstein: Mehr Fälle von Legionärskrankheit

Wenn Wasserleitungen nicht regelmäßig benutzt werden, steigt die Legionellen-Gefahr, so die AOK.

Siegen. Männer erkranken dreimal so häufig wie Frauen: Die Legionärskrankheit breitet sich weiter aus, so die AOK in Siegen-Wittgenstein.

Bei Krankheitszeichen wie Husten, Kopfschmerzen und Fieber denken viele zunächst an eine Erkältung. Auslöser für diese Symptome können jedoch auch Legionellen sein – im Wasser lebende Bakterien, die grippeartige Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen verursachen können. Darauf weist die AOK hin.

Demnach warnen Experten des Robert-Koch-Instituts vor der gefährlichen Legionärskrankheit. Grund: Die Fallzahlen steigen bundesweit weiter an von 1449 Fällen in 2018 auf 1548 im vergangenen Jahr. Allein in Nordrhein-Westfalen waren es im vergangenen Jahr 347 Fälle und 303 Fälle in 2018. Dies entspricht einer Steigerung um 15 Prozent.

Bakterien können in Lunge gelangen

„Legionellen vermehren sich vor allem bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. „Warmwasser- und Klimaanlagen, Schwimmbäder oder Whirlpools sind besonders anfällig für eine Besiedlung durch Legionellen und können zur Infektionsquelle werden.“

Mindestens 60 Grad warm Wenn Wasserleitungen nicht regelmäßig benutzt werden, steigt die Legionellen-Gefahr. Die AOK empfiehlt, etwa nach einer Urlaubsreise, das Wasser an allen Entnahmestellen in Küche, Bad oder Dusche einige Minuten laufen zu lassen, um das stehende Wasser in den Leitungen und Behältern durch frisches zu ersetzen. Bei einem Haus mit zentraler Wassererwärmung und zentralem Warmwasser-Speicher sollte die Regler-Temperatur am Trinkwasser-Erwärmer auf mindestens 60 Grad Celsius eingestellt sein, damit die Keime wirksam absterben.

Eine Impfung ist nicht möglich. Das Trinken von Legionellen-haltigem Wasser ist ungefährlich, da die Bakterien im Magen von der Magensäure abgetötet werden. „Die Bakterien gelangen jedoch durch das Einatmen feinster Wassertröpfchen in die Lunge, zum Beispiel beim Duschen. Gefährdet sind vor allem Menschen mit einer schwachen Immunabwehr, bestimmten chronischen Krankheiten wie Diabetes, ältere Menschen und Raucher“, sagt Schneider.

Männer erkranken zwei bis dreimal so häufig wie Frauen. Etwa jeder Fünfte fängt sich den Erreger im Urlaub ein. Insgesamt beobachten Experten bundesweit und auch in NRW eine steigende Anzahl von Fällen. Die Bakterien übertragen sich allerdings nicht von Mensch zu Mensch, Betroffene sind also nicht ansteckend.

Zwei Ausprägungen der Legionellose

Die Legionärskrankheit mit Pneumonie ist eine Form der Lungenentzündung mit Husten, Fieber und Schüttelfrost. Sie wird in der Regel mit Antibiotika behandelt. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis zehn Tage.

Bei etwa fünf bis neun Prozent der Patientinnen und Patienten verläuft diese Erkrankung tödlich. Der ungewöhnliche Name geht auf den ersten beschriebenen Krankheitsausbruch 1976 in den USA zurück, bei dem 34 Kriegsveteranen der Vereinigung „The American Legion“ nach einer Legionellen-Infektion starben.

Das milder verlaufende Pontiac-Fieber verursacht grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen, es kommt aber nicht zu einer Lungenentzündung. Zwischen Ansteckung und Ausbruch des Pontiac-Fiebers liegen fünf Stunden bis knapp drei Tage.

Die Erkrankung heilt meist von selbst innerhalb einer Woche aus.

