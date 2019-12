Siegen-Wittgenstein. An drei Stellen in Siegen-Wittgenstein wollen Einbrecher in Häuser einsteigen und bekommen die Türen nicht auf. Technische Sicherung immer besser

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siegen-Wittgenstein: Einbrecher scheitern an stabilen Türen

An mehreren Orten im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein haben Einbrecher am Dienstag, 11. Dezember, versucht, in Gebäude einzudringen. Das ist den Übeltätern glücklicherweise nicht immer gelungen, was die Polizei auch auf immer bessere technische Sicherungen an Häusern und Wohnungen zurückzuführt.

Im Wilnsdorfer Ortsteil Obersdorf nahmen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag ein Einfamilienhaus ins Visier: Sie versuchten durch die Haustür ins Gebäude zu gelangen, die sich aber als so widerstandsfähig entpuppte, dass sie daran scheiterten. Es blieben lediglich leichte Hebelschäden an der Tür zurück.

Kleinere Schäden an der Terrassentür

In Kreuztal-Ferndorf versuchten Einbrecher, drei verschiedene Türen aufzubrechen, darunter eine Terrassentür. Auch hier hinterließen die Täter zwar kleinere Schäden, sämtliche Türen hielten den Aufbruchsanstrengungen Stand. Auch an der Kellertür eines Hauses in Bad Berleburg versuchten sich Einbrecher erfolglos.

Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz, der Experte, Kriminalhauptkommissar Stefan Dax, ist unter 0271/7099-4813 zu erreichen. Die Beamten rät außerdem, bei längerer Abwesenheit die Nachbarn um erhöhte Aufmerksamkeit zu bitten und bei verdächtigen Beobachtungen den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.