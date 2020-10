Siegen-Wittgenstein: DRK auf der Suche nach Ehrenamtlichen

Das DRK in Siegen-Wittgenstein um Vorstand Dr. Martin Horchler (Mitte) in Siegen-Wittgenstein sucht neue Ehrenamtliche

Siegen-Wittgenstein. Mit einer neuen Kampagne stellt sich das Deutsche Rote Kreuz in Siegen-Wittgenstein vor – um neue ehrenamtlich Aktive zu gewinnen.

Die neue DRK-Aktion „Ehrenamt ist Ehrensache“ ist eine breit angelegte Kampagne, die die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Siegen-Wittgenstein in den Fokus rücken und neue Aktive gewinnen soll.

„Wir möchten gerne die Berührungsangst der Bürgerinnen und Bürger mit dem Roten Kreuz abbauen. Wir sind ganz normale Menschen, die anderen helfen und es wäre toll, wenn noch mehr mitmachen würden“, sagt Petra Trogisch, stellvertretende Kreisrotkreuzleiterin.

Siegen-Nord: Engagement für das Jugendrotkreuz

Im Zentrum stehen nicht zuletzt authentische Porträts von echten Helfern und Helferinnen aus den Ortsvereinen, um auf Flyern, Plakaten und anderen Werbemitteln zur Mitarbeit einzuladen. „Die Kampagne ist auf einen langen Zeitraum angelegt und entwickelt sich immer weiter“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Lisa Quinney.

Denn im Laufe der nächsten Monate soll jeder der 20 Ortsvereine des DRK in Siegen-Wittgenstein einzeln porträtiert werden. „Jeder Verein hat andere Schwerpunkte. In Dreis-Tiefenbach zum Beispiel wird großen Wert auf soziale Projekte gelegt, in Burbach und Siegen-Nord investiert man viel Engagement in das Jugendrotkreuz. In Bad Laasphe etwa beschäftigt man sich vor allem mit der Blutspende und Sanitätswachdiensten.“

Unter anderem soll es täglich einen entsprechenden Beitrag auf Radio Siegen geben. Zudem präsentieren sich Orts- und Frauenvereine mit umfassenden Informationen auf www.ehrenamt-ist-ehrensache.de.

Wichtige Aufgaben in Siegen-Wittgenstein erfüllen

Das DRK sucht nach eigenen Angaben Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. „Wir freuen uns immer über neue helfende Hände, die uns unterstützen, die wichtigen Aufgaben in Siegen-Wittgenstein zu erfüllen“, sagt Kreisrotkreuzleiter Stefan Bassil.

„Es gibt so viele verschiedene Themenbereiche in denen man bei uns ehrenamtlich tätig werden kann.“ Etwa Rettungshundestaffel, Kleiderladen, Blutspende, oder Sanitätswachdienste, die von Freiwilligen besetzt werden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.