Siegen-Wittgenstein: Das Corona-Diagnosezentrum zieht um

Siegen-Wittgenstein. Corona-Testungen werden künftig nicht mehr in der Turnhalle der Uni Siegen am Haardter Berg durchgeführt, sondern in der Nähe des Kreishauses.

Das Corona-Diagnosezentrum des Kreises zieht um: Ab Montag, 12. Oktober, werden die Tests im Auftrag des Gesundheitsamts nicht mehr an der Uni Siegen, sondern an der Ziegelwerkstraße 30 in unmittelbarer Nähe des Kreishauses durchgeführt.

Seit März 2020 hatte die Universität die Turnhalle am Haardter Berg für Testungen zur Verfügung gestellt. Zum neuen Semester suchte der Kreis eine Alternative, damit die Uni die Halle wieder für den Sportbetrieb nutzen kann. „Die Räumlichkeiten im Umkleidebereich der Uni-Turnhalle waren für uns optimal und wir konnten sie quasi von heute auf morgen nutzen. Zu Beginn der Pandemie ein außerordentlicher Glücksfall“, so Landrat Andreas Müller.

Ehemalige Auto-Ausstellungshalle für Gesundheitsamt Siegen-Wittgenstein

Seither wurden im Corona-Diagnosezentrum bei mehr als 8000 Personen Abstriche genommen – anfangs mit Unterstützung von Personal aus heimischen Kliniken, dem Arbeitsmedizinischen Zentrum (AMZ) und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Inzwischen führt das Kreisgesundheitsamt die Tests mit eigenen Ärzten und medizinischen Personal sowie DRK-Rettungskräften durch. In den letzten Wochen waren das zum Teil über 100 Tests pro Tag auf mehreren Test-Straßen gleichzeitig.

An der Ziegelwerkstraße, 150 Meter vom Gesundheitsamt entfernt, konnte der Kreis eine 360 m² große ehemalige Auto-Ausstellungshalle anmieten. Dort werden drei Bereiche für Corona-Testungen eingerichtet. Durch Ein- und Ausgängen auf beiden Seiten des Gebäudes gibt es auch hier ein Einbahnstraßensystem werden, so dass sich die zu testenden Personen nicht begegnen müssen. Drei getrennte ehemalige Verkaufspavillons in der Ausstellungshalle dienen den Beschäftigten als Büro und Aufenthaltsraum und Lager. In unmittelbarer Nähe stehen auch Parkplätze zur Verfügung. Von dort werden Besucher in der Reihenfolge der vorgesehenen Probeentnahmen durch das gleiche Personal des Sicherheitsdiensts von der Uni gelenkt.

Corona-Testzentrum an der Uni Siegen bis Freitag in Betrieb

Bis Montag werden die Räume vorbereitet, möbliert und beschildert und IT-Anschlüsse gelegt. Die letzten Testungen am Haardter Berg finden Freitag, 9. Oktober, statt. Ab Montag werden dann an der Ziegelwerkstraße Personen getestet, die im Zuge der Kontaktpersonenermittlung von Infizierten ermittelt werden oder die als Reiserückkehrer getestet werden müssen.

Alle anderen Personen werden von den niedergelassenen Ärzten getestet. Eine Übersicht der Praxen gibt es auf www.coronatestpraxis.de.

