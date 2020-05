Siegen-Wittgenstein: CDU fordert Planungsstopp für Kreishaus

Siegen. Die CDU Siegen-Wittgenstein warnt vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise. Vorhandene Pläne müssten neu überdacht werden

Die Corona-Pandemie bedeutete zunächst eine gesundheitliche Komponente. Jetzt werden mit jedem Tag die wirtschaftlichen Konsequenzen immer deutlicher. Die Kosten der Krise dürften auch in Siegen-Wittgenstein noch von großer Bedeutung sein. Darauf weist die CDU-Kreistagsfraktion hin.

„Die ersten Signale aus den Kommunen über wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen kennzeichnen bereits die Situation“, so Fraktionsvorsitzender Bernd Brandemann. „Deshalb halten wir es für abwegig, jetzt mit aller Macht Pläne für ein weiteres Kreishaus und zusätzlichen ‚Comedy-Flächen‘ rund ums Lyz voran zu treiben.“

Keine Prestige-Projekte in Siegen-Wittgenstein vorantreiben

CDU-Landratskandidat Arne Fries: „Experten sprechen davon, dass wir im Zuge der Corona-Pandemie die bisher schwerste Rezession zu bewältigen haben. Es ist nicht verantwortlich, angesichts dieser Situation für alle Kommunen mit unweigerlichen Auswirkungen auf die Kreisumlage einfach ein Wünsch-Dir-Was-Programm fortzusetzen.“ Nötig sei eine seriöse Neubestimmung der Lage.

Bernd-Dieter Ferger, Sprecher der CDU im Kreis-Bauausschuss, ruft dazu die Fakten in Erinnerung: „Für einen diskutierten Bedarf von 24 Büroräumen können wir nicht ernsthaft einen Neubau für 80 Räume mit ergänzendem Parkhaus errichten.“ Zudem habe die Corona-Krise mit den daraus folgenden Optionen, Arbeiten von zuhause erledigen zu können, auch beim Kreis das Fenster endlich in eine neue Realität geöffnet. Wenn glaubwürdig um Hilfen von Bund und Land für die kommunale Familie gerungen werde, könnten andererseits nicht einfach Prestige-Projekte in Siege n-Wittgenstein weiterverfolgt werden, so die CDU.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.