Siegen-Wittgenstein: Betreuung in Kitas vor 8 und nach 16 Uhr

Siegen-Wittgenstein. Auch in Netphen, Hilchenbach, Wilnsdorf und Erndtebrück sollen vier Kitas nun länger öffnen.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein weitet das Angebot an Kindertagesstätten mit längeren und flexibleren Öffnungszeiten aus. Als nächstes kommen vier Angebote in Netphen, Wilnsdorf, Erndtebrück und Hilchenbach dazu. Damit werden bis auf Burbach und Neunkirchen dann alle Kommunen im Bereich des Kreisjugendamtes über eine Kita mit Öffnungszeiten deutlich vor 8 Uhr und nach 16 Uhr verfügen Landrat Andreas Müller: „Weil die moderne Arbeitswelt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer mehr Flexibilität einfordert, müssen sich die Betreuungsangebote entsprechend mit verändern“.

Start nach den Umzügen

2018 sind die AWO-Kitas Laubfrosch (Bad Berleburg), Pfingstweide (Bad Laasphe) und Friedenshort (Freudenberg) sowie die Kita Kasimir der Alternativen Lebensräume (ALF) in Kreuztal als Pilot-Kitas mit erweiterten Öffnungszeiten gestartet. Folgen sollen nun

die MINT-Kita der AWO in Dreis-Tiefenbach,

die DRK Kita Höhwäldchen in Wilnsdorf,

die AWO Klima-Kita in Erndtebrück,

die ALF-Kita Hannes in Hilchenbach.

Alle vier Kitas arbeiten zurzeit in Übergangsgebäuden. Mit dem Umzug in die neuen endgültigen Räumlichkeiten werden dann auch die längeren Öffnungszeiten angeboten werden. In Dreis-Tiefenbach und Erndtebrück wird das bereits ab August dieses Jahres der Fall sein, in Wilnsdorf ab Frühjahr 2021. In Hilchenbach steht der genaue Startzeitpunkt noch nicht fest, weil hier noch Grundstücksfragen geklärt werden müssen.

Insgesamt benötigt eine Kita für die längeren Öffnungszeiten rund 100.000 Euro zusätzlich pro Jahr. Da das Land Kitas mit diesen flexibleren Betreuungsangeboten in Zukunft stärker fördern wird, beträgt der Eigenanteil des Kreises im Kindergartenjahr 2021/22 rund 397.000 Euro, ein Jahr später noch rund 200.000 Euro.

Der Jugendhilfeausschuss wird sich in seiner Sitzung am 10. März erstmals mit dem Vorschlag des Landrates beschäftigen. Der Kreistag entscheidet am 27. März.

