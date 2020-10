Siegen: Wieder Stolperstein-Spaziergang auf der Hammerhütte

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland kündigt einen Stolperstein-Spaziergang in Siegen an. (Symbolbild)

Siegen. Im Quartier Hammerhütte in Siegen wird wieder an die Biographien von Holocaust-Opfern erinnert. Die Teilnahme am Spaziergang ist kostenlos.

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland kündigt für Sonntag, 18. Oktober, einen Stadtspaziergang entlang der „Stolpersteine“ auf der Hammerhütte ein.

Anhand der verlegten Steine wird an die Biographien von Holocaust-Opfern, die in dem Viertel gewohnt haben, erinnert. Zudem wird der Referent, der katholische Vorsitzende der Gesellschaft, Werner Stettner, Informationen zur Geschichte des jüdischen Lebens im Siegerland geben, heißt es dazu in einer entsprechenden Mitteilung.

Treffpunkt ist Gaststätte Zur Hammerhütte in Siegen

Treffpunkt ist der Parkplatz vor der Gaststätte „Zur Hammerhütte“, Kirchweg 79 in Siegen. Die Führung beginnt um 15 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Um Anmeldung mit vollständigem Namen wird bis Mittwoch, 14. Oktober, gebeten. Und zwar per E-Mail an cjz.siegen@t-online.de.

